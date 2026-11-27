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Un deposito clandestino di materiale esplodente è stato individuato dalla Guardia di finanza in un'abitazione privata ad Aprilia, in provincia di Latina. L'operazione, condotta dal Gruppo di Latina sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha portato al sequestro di quasi due quintali tra sostanze esplosive e artifizi pirotecnici.

Deposito abusivo in una casa ad Aprilia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il deposito abusivo era allestito all'interno dell'abitazione di un uomo residente nel comune pontino. La struttura era adibita alla conservazione di materiale esplodente e artifizi pirotecnici, attività soggetta a normative molto rigorose in materia di sicurezza e prevenzione.

Nel corso della perquisizione, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e posto sotto sequestro l'intero contenuto del deposito, per un totale complessivo di circa due quintali di materiale. Si tratta di un quantitativo rilevante, che desta particolare attenzione dal punto di vista della pubblica incolumità, considerata la pericolosità di simili sostanze se non gestite secondo le regole.

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Denuncia per detenzione illegale di esplosivi

Al termine delle verifiche, il responsabile è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per il reato di detenzione illegale di materie esplodenti. Un'accusa che, in base alla normativa vigente, riguarda chi conserva sostanze pericolose senza le prescritte autorizzazioni e senza le condizioni di sicurezza richieste.

L'intervento si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica condotte dalla Guardia di finanza sul territorio. L'obiettivo dichiarato è prevenire situazioni di rischio legate alla circolazione e alla custodia incontrollata di materiali esplosivi, spesso collegati a contesti illegali.

Attenzione alta sulla sicurezza del territorio

Il sequestro di Aprilia conferma la costante attenzione del Corpo e della Procura di Latina nelle attività investigative e di presidio del territorio. Operazioni come questa non si limitano a reprimere un singolo reato, ma servono a ridurre i fattori di pericolo diffuso, soprattutto quando i depositi si trovano in zone residenziali.

È bene ricordare che, in ossequio al principio di non colpevolezza, i provvedimenti adottati si riferiscono esclusivamente alla fase cautelare e i fatti riportati riguardano la fase delle indagini preliminari, restando salvo il giudizio di merito e l'eventuale valutazione del Giudice del Riesame.

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