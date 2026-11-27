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Una nuova tappa, alle ore 16.00 di venerdì 27 novembre 2026 presso la Sala del Consiglio Comunale di Castiglione della Pescaia in via Cesare Battisti, per il progetto che punta a sensibilizzare la popolazione maremmana sulle implicazioni giuridiche in capo ai caregiver, ampliando la consueta inclinazione che vede il volontariato ed il terzo settore focalizzarsi in via prioritaria sui corretti stili di vita, sulla tutela e l'assistenza.

I seminari pubblici e gratuiti dal titolo "Cittadini informati, cittadini consapevoli" sono infatti incentrati sull'opportuna, e oramai indispensabile, formazione di base di familiari e volontari che, sempre più spesso, si trovano alle prese con la necessità di districarsi tra disposizioni anticipate di trattamento, amministrazione di sostegno e aspetti legali nell'assistenza ai pazienti con malattie invalidanti e neurodegenerative.

L'iniziativa, strutturata dall'organizzazione di volontariato divulgativo/culturale Working Class Hero OdV con l'ausilio della storica associazione nazionale Giuristi Democratici, Sezione di Grosseto, è patrocinata dal Comune di Castiglione della Pescaia e sostenuta dal Comitato di Partecipazione Aziendale ASL Toscana Sud Est e dal Comitato di Partecipazione della Società della Salute per la Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana.

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Un percorso che nasce con l'obiettivo di offrire ai cittadini un'occasione di informazione e approfondimento su alcuni importanti strumenti giuridici che riguardano la tutela della persona, l'autodeterminazione nelle scelte terapeutiche e l'assistenza a chi convive con patologie invalidanti e neurodegenerative.

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), l'amministrazione di sostegno e le questioni legali connesse ai percorsi di assistenza rappresentano, per l'appunto, argomenti di grande rilevanza sociale, che coinvolgono direttamente le persone interessate, i loro familiari e quanti quotidianamente si prendono cura dei soggetti più fragili.

Dopo i saluti istituzionali in apertura, sono previsti gli interventi di Luciano Gianluca Calì, Daniela Castiglione e Massimo De Felice, che approfondiranno i diversi aspetti posti in argomento, contribuendo a chiarire diritti, procedure, responsabilità e possibilità di tutela previste dall'ordinamento anche attraverso momenti di confronto con la cittadinanza e con le associazioni territoriali invitate a partecipare all'incontro.

L'obiettivo è quello di offrire la possibilità di conoscere i delicati temi oggetto del seminario, che costituiscono gli elementi fondamentali per consentire a ciascun cittadino di affrontare con maggiore consapevolezza decisioni delicate, prevenire situazioni di difficoltà e garantire il rispetto della dignità e della volontà delle persone anche quando la malattia ne compromette progressivamente l'autonomia.

Il progetto, che ha già interessato diverse realtà della provincia di Grosseto, è stato tra l'altro proposto e prescelto per concorrere alla selezione Buone Pratiche 2026 della Regione Toscana, ed anche l'incontro promosso a Castiglione della Pescaia è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. La partecipazione è particolarmente rivolta alle famiglie, ai caregiver, agli operatori sociali e sanitari, alle associazioni e a tutti coloro che desiderano acquisire informazioni utili su questi temi.

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