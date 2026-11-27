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Sorrento Cosenza, Coppitelli chiedeIl tecnico rossoblù presenta una trasferta complessa contro una squadra solida e pericolosa sui calci piazzati. Petrović recuperato mentre Clemente e Achour dovrebbero restare fuori

Il Cosenza si prepara ad affrontare il Sorrento in una partita importante per consolidare i progressi mostrati nelle ultime settimane e guadagnare terreno in una classifica ancora molto corta. Alla vigilia dell’incontro, Federico Coppitelli ha analizzato le difficoltà della trasferta, le condizioni della squadra e gli aspetti sui quali sarà necessario continuare a lavorare.

Il tecnico rossoblù si aspetta una gara intensa contro un avversario capace di mantenersi nelle zone alte del campionato. Per tornare a casa con un risultato positivo serviranno solidità, concentrazione e maggiore incisività nella fase offensiva.

Coppitelli avverte il Cosenza sulla forza del Sorrento

Il Sorrento ha dimostrato fin dall’inizio della stagione di possedere qualità e organizzazione. Nonostante alcune oscillazioni nei risultati, la squadra campana resta competitiva e dispone di una delle difese più affidabili del torneo.

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Coppitelli conosce bene il valore dell’avversario, già affrontato in Coppa Italia, e ha sottolineato la necessità di preparare la partita con la stessa attenzione riservata alle formazioni di vertice.

Il Cosenza dovrà proseguire lungo la strada intrapresa nelle ultime gare, confermando lo spirito, l’intensità e la compattezza che hanno permesso alla squadra di risalire dopo un avvio particolarmente complicato.

Petrović recuperato per la trasferta

Dal punto di vista dell’organico arriva una notizia positiva: Petrović è stato recuperato. Il calciatore aveva accusato un problema intestinale che, pur non impedendogli di comparire nelle distinte delle precedenti partite, ne aveva condizionato il lavoro settimanale e il rendimento.

Resta invece difficile il recupero di Clemente e Achour. Secondo le indicazioni fornite dall’allenatore, entrambi dovrebbero restare fuori dall’elenco dei convocati. La situazione definitiva sarà comunque valutata dopo l’ultimo allenamento.

Il terreno di gioco può condizionare la partita

Uno degli elementi da tenere maggiormente in considerazione sarà il campo. Il Sorrento disputa le proprie gare interne su un terreno sintetico dalle dimensioni contenute, molto diverso rispetto a quello sul quale il Cosenza si allena e gioca abitualmente.

Su una superficie piccola e veloce aumentano i duelli, le seconde palle e le situazioni improvvise. Ci sarà meno tempo per ragionare e diventerà fondamentale essere precisi nelle scelte, soprattutto nelle fasi iniziali dell’azione.

Il precedente disputato a Picerno può rappresentare un riferimento utile. In quell’occasione il Cosenza riuscì ad adattarsi bene alle caratteristiche del campo, mostrando un approccio convincente.

Attenzione alla solidità difensiva e ai calci d’angolo

La formazione campana concede poco e sa rendersi particolarmente pericolosa sui calci piazzati. Coppitelli ha evidenziato soprattutto l’efficacia del Sorrento sui corner, una situazione nella quale la squadra ha realizzato diversi gol.

Per questo motivo il Cosenza dovrà mantenere alta la concentrazione durante tutta la gara. Un errore di marcatura o una seconda palla non controllata potrebbero modificare l’equilibrio di una sfida che si annuncia combattuta.

Il tecnico ha ricordato anche la qualità dell’organico rossonero, costruito conservando alcuni elementi importanti e inserendo giocatori di esperienza e valore per la categoria, tra cui Riccardo Cargnelutti.

Il Cosenza deve diventare più incisivo in attacco

La crescita difensiva rappresenta uno degli aspetti più incoraggianti delle ultime settimane. Il Cosenza di Coppitelli ha trovato maggiore equilibrio, concede meno occasioni e appare più compatto rispetto alla prima parte della stagione.

Il limite principale resta la produzione offensiva. La squadra ha costruito un’identità coerente con le caratteristiche dei propri calciatori, ma deve aumentare la capacità di creare pericoli e trasformare in gol le opportunità costruite.

Contro una difesa organizzata come quella del Sorrento potrebbe non essere sufficiente ripetere le ultime prestazioni. Sarà necessario compiere un ulteriore passo in avanti, unendo alla solidità una maggiore concretezza negli ultimi metri.

Una classifica corta che non consente distrazioni

Il campionato resta estremamente equilibrato. In pochi punti sono raccolte numerose squadre e ogni risultato può determinare cambiamenti significativi nella graduatoria.

Il Cosenza si trova ancora vicino sia alla zona salvezza sia alle posizioni utili per i playoff. Coppitelli, tuttavia, non vuole lasciarsi condizionare dalla classifica del momento. L’obiettivo prioritario rimane quello di mantenere la direzione intrapresa e raccogliere il maggior numero possibile di punti.

Secondo l’allenatore, in questa stagione esiste la possibilità di competere con ogni avversario. Lo stesso equilibrio, però, rende pericolosa qualsiasi partita: si può fare risultato contro le squadre più attrezzate, ma si possono anche perdere punti contro formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere.

Il mercato di gennaio e le necessità della rosa

La squadra è stata completata soltanto all’inizio di settembre e ha avuto bisogno di tempo per assimilare i nuovi meccanismi. Attraverso il lavoro quotidiano sono emersi i punti di forza del gruppo, ma anche alcune carenze sulle quali la società dovrà intervenire.

Coppitelli ritiene necessario allungare la rosa, soprattutto in alcune zone del campo rimaste meno coperte dopo il cambiamento del sistema di gioco. Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata al reparto offensivo, dove nel mercato estivo non è stato possibile completare tutte le operazioni programmate.

Il tecnico ha espresso anche un’esigenza precisa: eventuali rinforzi dovrebbero arrivare nella prima parte della sessione invernale. Aspettare la fine di gennaio significherebbe disputare altre sei o sette partite senza poter utilizzare i nuovi giocatori.

Obiettivo raccogliere più punti possibili entro dicembre

Prima di pensare al mercato, il Cosenza dovrà concentrarsi sulle ultime partite dell’anno. La trasferta contro il Sorrento rappresenta una nuova occasione per dare continuità alla serie positiva e rafforzare la fiducia del gruppo.

La richiesta di Coppitelli è chiara: mantenere la compattezza raggiunta, migliorare la pericolosità offensiva e affrontare ogni gara con la consapevolezza che anche pochi centimetri possono cambiare il risultato.

Il Sorrento Cosenza sarà quindi un esame significativo per misurare la crescita dei rossoblù e capire se la squadra è pronta a trasformare le buone prestazioni in punti preziosi per il proprio percorso in campionato.

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