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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato duramente le recenti dichiarazioni di Donald Trump, il quale avrebbe definito il presidente russo Vladimir Putin come un 'amico'. Durante un incontro con la stampa, Zelensky ha espresso il suo stupore: 'È una decisione del presidente americano, ma lo trovo strano. Putin è un aggressore e un assassino, non può essere un amico'.

Zelensky ha poi paragonato la situazione a un ipotetico scenario storico: 'È come se qualcuno avesse detto di Hitler che era un buon amico durante la Seconda guerra mondiale'. Le parole del leader ucraino arrivano in un momento di crescente tensione internazionale, con la guerra in Ucraina che prosegue da oltre due anni.

Le relazioni tra Trump e Putin

Donald Trump ha più volte elogiato Vladimir Putin in passato, suscitando polemiche sia negli Stati Uniti che all'estero. Recenti indiscrezioni giornalistiche hanno riportato che l'ex presidente americano avrebbe definito Putin un 'amico' durante un incontro trilaterale a Shenzhen. Tali affermazioni hanno immediatamente scatenato reazioni negative, soprattutto da parte del governo ucraino, che da tempo chiede un sostegno compatto contro l'aggressione russa.

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La condanna di Zelensky si inserisce in un contesto di forte apprensione per il futuro degli aiuti militari statunitensi all'Ucraina, soprattutto in vista delle prossime elezioni presidenziali americane. Il leader ucraino ha ribadito la necessità di mantenere una linea dura contro Mosca, definendo Putin un 'assassino' e sottolineando che non può esserci alcuna ambiguità nel giudizio sul Cremlino.

Reazioni internazionali

Le dichiarazioni di Zelensky hanno trovato eco in diverse capitali europee, dove molti leader hanno espresso preoccupazione per l'orientamento filo-russo di alcuni esponenti politici americani. La questione del sostegno a Kiev è destinata a rimanere centrale nel dibattito internazionale nei prossimi mesi.

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