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La Polizia di Stato ha eseguito un sequestro di prevenzione dal valore complessivo stimato in oltre un milione di euro nei confronti di tre cittadini italiani di 51, 55 e 59 anni, ritenuti elementi di spicco della locale di 'ndrangheta di Erba e Canzo, in provincia di Como. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Milano - Sezione Autonoma Misure di Prevenzione su richiesta congiunta del Questore di Milano, del Questore di Como e del Procuratore di Milano, è finalizzato alla confisca dei beni.

Le indagini e il contesto

I tre destinatari del sequestro sono pluripregiudicati e sono stati arrestati nell'ambito dell'indagine denominata "Hocus Pocus" per reati che vanno dall'associazione per delinquere di stampo mafioso al traffico di stupefacenti, dall'estorsione all'usura, fino ai reati tributari e all'intestazione fittizia di beni, aggravati dal metodo mafioso. La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

I beni sequestrati

Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di individuare e sequestrare diversi cespiti. Nei confronti del 59enne, la Polizia di Milano ha posto sotto sequestro due immobili – uno a Seregno (MB) e l'altro a Ponsacco (PI) – oltre ai saldi di diversi conti correnti, per un valore stimato complessivo di circa 600mila euro. Per il 51enne, gli agenti della Questura di Como hanno sequestrato saldi attivi e la totalità delle quote societarie di una società immobiliare a lui intestata, con immobili a Rho (MI), Rosarno (RC), Turate (CO) e Gorla Minore (VA), per un totale di oltre 320mila euro. Infine, il 55enne ha subito il sequestro di tutti i saldi attivi dei rapporti finanziari suoi e dei suoi familiari, per circa 150mila euro; il Tribunale ha inoltre riconosciuto che due immobili e un terreno a Uboldo (VA), intestati ai familiari, sono stati acquistati con risorse prive di adeguata giustificazione.

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L'importanza della misura

Il sequestro rappresenta un duro colpo ai patrimoni illeciti riconducibili alla criminalità organizzata nel Nord Italia, confermando l'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale.

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