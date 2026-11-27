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La Questura di Bergamo e l'Accademia della Guardia di Finanza rafforzano la loro collaborazione con un'iniziativa di alto profilo istituzionale: per la prima volta nella storia recente dei rapporti tra le due istituzioni, il Questore della provincia di Bergamo ha assunto il ruolo di docente presso l'Accademia, tenendo un ciclo di lezioni dedicato alla legislazione di pubblica sicurezza e alle sue applicazioni concrete nell'attività quotidiana delle Forze di Polizia.

L'iniziativa, accolta con grande interesse dall'Accademia, rappresenta un momento significativo di collaborazione istituzionale finalizzato ad arricchire la formazione degli ufficiali frequentatori attraverso il contributo di professionalità direttamente impegnate nella gestione delle più delicate tematiche legate all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Un approccio integrato tra teoria e pratica

Nel corso degli incontri, il Questore ha approfondito i principali istituti della legislazione di pubblica sicurezza, illustrando non solo il quadro normativo di riferimento ma anche gli aspetti applicativi che quotidianamente interessano l'attività della Questura e delle articolazioni della Polizia di Stato. Particolare attenzione è stata dedicata all'analisi dei poteri attribuiti all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, alle misure di prevenzione, ai procedimenti autorizzatori, alle attività di controllo del territorio e alla gestione delle problematiche che incidono sulla sicurezza delle comunità locali, temi che richiedono una crescente integrazione tra preparazione giuridica ed esperienza operativa.

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Proprio per offrire agli allievi ufficiali una visione concreta e multidisciplinare della materia, il Questore ha scelto di affiancare all'approfondimento teorico il contributo di funzionari della Questura di Bergamo appartenenti ad alcuni degli uffici maggiormente coinvolti nell'applicazione quotidiana della normativa di pubblica sicurezza. Sono intervenuti dirigenti e funzionari della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, della Divisione Anticrimine e dell'Ufficio Immigrazione, che hanno illustrato casi pratici, procedure operative ed esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di competenza.

Le competenze specifiche al centro della formazione

La Divisione Polizia Amministrativa ha approfondito le tematiche connesse ai procedimenti autorizzatori, ai controlli sulle attività economiche e commerciali, alla vigilanza sugli esercizi pubblici e all'applicazione delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La Divisione Anticrimine ha invece illustrato il sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, evidenziandone il ruolo strategico nell'azione di contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza collettiva. L'Ufficio Immigrazione ha infine fornito un quadro delle attività svolte in materia di soggiorno dei cittadini stranieri, protezione internazionale, espulsioni e rimpatri, ponendo l'attenzione sulla continua evoluzione del quadro normativo e sulle sfide operative che caratterizzano un settore particolarmente dinamico.

L'approccio adottato durante il ciclo di lezioni ha suscitato significativo interesse tra i frequentatori dell'Accademia, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti chiamati quotidianamente ad affrontare situazioni complesse e a tradurre le disposizioni normative in interventi concreti al servizio della collettività.

Una sinergia consolidata al servizio del territorio

L'iniziativa si inserisce in un contesto di consolidata collaborazione tra la Questura di Bergamo e l'Accademia della Guardia di Finanza, due istituzioni che rappresentano punti di riferimento essenziali per il territorio bergamasco e che condividono una comune missione orientata alla tutela della legalità e della sicurezza. La presenza dell'Accademia nel capoluogo orobico costituisce infatti un elemento di straordinario valore per la città e per l'intero sistema istituzionale provinciale, favorendo nel tempo la costruzione di solidi rapporti professionali e di proficue sinergie con le amministrazioni e le Forze di Polizia presenti sul territorio.

In tale prospettiva, la partecipazione del Questore e dei funzionari della Questura alle attività formative dell'Accademia assume un significato che va oltre il pur importante contributo didattico, rappresentando la testimonianza concreta di una collaborazione basata sulla condivisione di competenze, esperienze e valori comuni. La formazione delle future classi dirigenti delle Forze di Polizia e dei Corpi dello Stato costituisce una sfida strategica che richiede il coinvolgimento delle migliori professionalità disponibili e la capacità di fare sistema tra le diverse amministrazioni impegnate nella tutela della sicurezza pubblica.

La Questura di Bergamo conferma pertanto la propria disponibilità a proseguire e sviluppare ulteriormente iniziative formative e di collaborazione con l'Accademia della Guardia di Finanza, nella convinzione che il confronto tra esperienze e l'integrazione delle competenze rappresentino strumenti fondamentali per affrontare con efficacia le complesse sfide future nel comparto della sicurezza. L'esperienza maturata in questo ciclo di lezioni è un esempio virtuoso di cooperazione istituzionale e conferma il forte legame che unisce due realtà di eccellenza profondamente radicate nel territorio bergamasco e accomunate dall'impegno quotidiano al servizio dello Stato e dei cittadini.

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