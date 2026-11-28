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Il mondo della MotoGP vive un momento di grandi cambiamenti. Dopo l'addio a sorpresa di Marc Marquez, annunciato ieri a Valencia in vista dell'ultima gara della stagione, un'altra separazione eccellente arriva da casa KTM. La casa austriaca ha ufficializzato la fine del rapporto con Dani Pedrosa, collaudatore della RC16 per otto anni.

Un addio annunciato sui social

Attraverso i propri canali social, KTM ha voluto ringraziare lo spagnolo con un messaggio denso di gratitudine: «Otto anni, innumerevoli giri. Un impatto incommensurabile. Grazie». Nel post si legge ancora: «Con immensa gratitudine per il tuo contributo al nostro progetto in MotoGP, ti ringraziamo per la tua esperienza, la tua precisione e la tua passione, mentre giunge al termine il tuo ruolo di collaudatore con noi alla fine del 2026». Un tributo che sottolinea l'importanza del lavoro svolto da Pedrosa in questi anni.

Il contributo di Pedrosa allo sviluppo della RC16

Dani Pedrosa, storico pilota spagnolo con una carriera di successo in MotoGP, ha ricoperto il ruolo di tester per KTM dal 2018. Il suo apporto è stato determinante nella crescita della RC16, la moto con cui la casa austriaca ha cercato di competere ai massimi livelli. Grazie alla sua esperienza e alla sua precisione, Pedrosa ha contribuito a rendere la moto sempre più competitiva, tanto da essere considerato una figura chiave nello sviluppo del progetto.

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Un futuro ancora da scrivere

Con la conclusione del contratto prevista per la fine del 2026, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Pedrosa. Lo spagnolo potrebbe continuare a lavorare nel mondo delle due ruote, magari in un altro ruolo o con un'altra squadra. Di certo, la sua esperienza e la sua competenza restano un patrimonio prezioso per il motorsport. La MotoGP perde così un altro dei suoi protagonisti, dopo l'addio di Marquez, e si prepara a una nuova era ricca di incognite e opportunità.