Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Frosinone ha dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un uomo residente nel capoluogo, accusato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Frosinone, prevede l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla convivente, con una distanza minima di 1000 metri, nonché l'obbligo di non comunicare con la stessa in alcun modo. È stato inoltre disposto l'utilizzo del braccialetto elettronico.

Le indagini della Squadra Mobile

L'attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Frosinone, ha preso avvio dalla denuncia presentata dalla donna. Gli inquirenti hanno raccolto gravi e concordanti indizi circa le condotte aggressive, ingiuriose e minacciose poste in essere dall'uomo, tali da cagionare sofferenze morali e psicologiche e da compromettere la dignità e la serenità domestica della vittima, determinando in lei un perdurante stato di timore. Oltre a insulti e offese verbali, in alcune circostanze l'indagato avrebbe afferrato la vittima per i capelli, spaccato mobili e suppellettili e lanciato oggetti.

La misura cautelare e la tutela della vittima

Il GIP, concordando con il quadro indiziario acquisito dalla Polizia di Stato, ha emesso la misura cautelare al fine di impedire la perpetrazione di ulteriori reati e salvaguardare l'incolumità della donna. L'indagine si inserisce nell'ambito dell'attività di monitoraggio quotidiano che la Questura di Frosinone svolge per contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Presunzione di innocenza

È obbligo rilevare che l'indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente. Solo dopo l'emissione di una sentenza passata in giudicato lo stesso potrà essere eventualmente riconosciuto colpevole in maniera definitiva del reato ascritto, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra