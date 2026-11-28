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La zona tra Viminale ed Esquilino, nel cuore di Roma, è stata teatro di un'importante operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta dalla Polizia di Stato. I Commissariati Viminale ed Esquilino hanno collaborato in un'azione sinergica che ha interessato l'area circostante la stazione Termini fino a Piazza Vittorio.

Arresti e sequestri

Quattro persone, tutte di origine extracomunitaria, sono finite in manette per cessione di droga, in particolare cocaina e hashish. Tra loro un cittadino bengalese, due maliani e un tunisino. In via Filippo Turati, un quarantunenne maliano è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina per 10 euro; dopo aver tentato di disfarsi della sostanza, ha opposto resistenza agli agenti. La perquisizione ha rivelato che l'uomo era in possesso di due coltelli a serramanico, forbici, altre due lame e persino una chiave per sbloccare le manette. Oltre all'arresto per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, gli è stato contestato il porto di oggetti atti ad offendere.

Un ventenne bengalese, dopo il rifiuto di una potenziale acquirente, ha commesso una rapina ai danni della stessa, venendo bloccato da due guardie giurate e poi arrestato dagli agenti. Un trentunenne italiano e un tunisino, invece, utilizzavano nascondigli tra gli immobili della zona per vendere droga, tenendo le dosi nascoste tra gli indumenti e nel cavo orale.

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Controlli amministrativi e bonifiche

L'operazione ha riguardato anche alcune attività commerciali della zona, con sanzioni per irregolarità amministrative, mancata indicazione dei prezzi e violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le irregolarità sono state segnalate agli enti competenti.

In parallelo, operatori di Ama S.p.A. hanno proceduto alla bonifica dei luoghi, rimuovendo giacigli di fortuna e sanificando le aree maggiormente frequentate, come le fermate della metropolitana e i capolinea degli autobus.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità giudiziaria. Si precisa che le indagini sono nella fase preliminare e che per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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