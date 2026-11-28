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Un grave episodio di violenza ha scosso una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati a Palma Campania, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio ai danni di un coetaneo di 18 anni.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, tutto è iniziato con una lite tra il 18enne e un connazionale di 15 anni. A quel punto sarebbe intervenuto il 16enne, che ha colpito il maggiorenne con più fendenti. Il personale della struttura ha immediatamente allertato il 112, chiedendo l'intervento dei carabinieri per una lite in corso.

Le ferite e il sequestro delle prove

I medici hanno riscontrato cinque ferite da taglio tra torace e coscia destra. Una di queste ha provocato una lesione penetrante con un lieve pneumotorace. Il giovane resta ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno sequestrato il coltello a serramanico utilizzato nell'aggressione e una felpa indossata dalla vittima, sulla quale erano visibili i fori della lama e le tracce ematiche.

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L'arresto e il trasferimento

Al termine delle indagini, il 16enne è stato arrestato e trasferito nel Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Napoli Colli Aminei. L'episodio riaccende l'attenzione sulle strutture di accoglienza e sulla gestione delle tensioni tra i giovani ospiti.

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