Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nei boschi di Montagnareale, in provincia di Messina, il 28 gennaio scorso si consumò una tragedia: tre cacciatori persero la vita a causa di colpi d'arma da fuoco. Oggi, a distanza di dieci mesi, i carabinieri del nucleo operativo di Patti, su disposizione della Procura della Repubblica guidata da Andrea Apollonio, hanno arrestato l'unico sopravvissuto alla sparatoria. L'uomo, presente sul luogo del delitto, è accusato di aver ucciso il terzo cacciatore dopo che gli altri due erano già rimasti feriti mortalmente.

La dinamica degli eventi

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 28 gennaio scorso i tre cacciatori si trovavano insieme nei boschi di Montagnareale quando, per motivi ancora in fase di accertamento, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco che hanno provocato la morte di due di loro. Il terzo cacciatore, rimasto ferito, sarebbe stato poi raggiunto dall'indagato che, con il proprio fucile e a distanza ravvicinata, lo avrebbe ucciso sul colpo. L'ipotesi accusatoria è stata condivisa dal Gip del Tribunale di Patti, che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare.

Le indagini e gli arresti

Fondamentali per l'identificazione del presunto omicida sono stati i rilievi tecnico-scientifici effettuati dai militari del Ris di Messina. Le analisi balistiche e le tracce repertate sul luogo hanno permesso di ricostruire con precisione la sequenza degli spari e di attribuire la responsabilità dell'ultimo colpo all'unico superstite. L'uomo è ora detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il contesto della zona

Montagnareale è un piccolo centro dei Monti Nebrodi, area nota per la presenza di numerosi appassionati di caccia. Episodi come questo riaccendono il dibattito sulla sicurezza durante le battute di caccia e sull'uso delle armi da fuoco in contesti boschivi. Le autorità locali invitano alla massima prudenza e ricordano l'importanza di rispettare le normative vigenti in materia di detenzione e uso delle armi.

La comunità di Montagnareale è profondamente scossa dall'accaduto e si stringe attorno alle famiglie delle vittime. Nel frattempo, le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra