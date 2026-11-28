Meteo Italia, anticiclone e freddo in aumento: segui il Meteo Radar di InfoOggi
Maltempo ancora presente al Sud e lungo il versante adriatico poi più spazio al sole ma con temperature in sensibile diminuzione e prime gelate fino in pianura
Il quadro meteorologico dell’ultimo fine settimana di novembre sarà caratterizzato da due elementi principali: il graduale ritorno dell’anticiclone sull’Italia e l’ingresso di correnti più fredde settentrionali. La stabilità atmosferica aumenterà soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, mentre alcune aree del Centro-Sud continueranno a fare i conti con piogge, vento e instabilità.
La presenza dell’alta pressione, quindi, non coinciderà con un clima più mite. Al contrario, il rasserenamento notturno e l’afflusso di aria fredda favoriranno un deciso calo delle temperature, con gelate mattutine attese all’inizio della prossima settimana anche sulle pianure settentrionali e nelle vallate interne del Centro.
Meteo sabato 28 novembre tra piogge al Sud e schiarite al Nord
Sabato 28 novembre la pressione atmosferica aumenterà sulle regioni settentrionali, garantendo condizioni più stabili e ampie schiarite. Il tempo rimarrà invece instabile lungo il medio e basso Adriatico, sul basso Tirreno e in Sicilia.
Le precipitazioni potranno risultare localmente moderate, in particolare tra la Sicilia nordorientale e la Calabria meridionale. Sull’Appennino centrale la neve potrà comparire intorno ai 1.000-1.300 metri, mentre sulle montagne meridionali la quota neve si manterrà generalmente oltre i 1.500-1.800 metri.
I venti settentrionali soffieranno con rinforzi soprattutto sui settori esposti, rendendo mossi o molto mossi diversi bacini.
Previsioni per il Nord
Il Nord Italia beneficerà maggiormente del rafforzamento dell’alta pressione. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente sulla Romagna montuosa, dove non si escludono isolate e deboli precipitazioni.
I venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno generalmente mossi. Le temperature saranno in diminuzione, soprattutto nei valori minimi.
Le massime saranno comprese prevalentemente tra 7 e 12 gradi, con un clima più freddo nelle ore serali e durante la notte.
Previsioni per il Centro e la Sardegna
Sulle regioni centrali il tempo presenterà differenze evidenti tra il versante adriatico e quello tirrenico. Marche, Abruzzo e Molise saranno maggiormente esposti alle correnti fredde e instabili provenienti da nord-est, con piogge sparse e nevicate lungo l’Appennino oltre i 1.000 metri circa.
Condizioni più asciutte e maggiori schiarite sono previste su Toscana, Lazio e Sardegna. I mari saranno mossi o molto mossi, con maggiore agitazione sul Tirreno.
Le temperature massime oscilleranno tra i 7-8 gradi di Perugia e Campobasso e i 15 gradi di Roma.
Previsioni per il Sud e la Sicilia
Il maltempo al Sud tenderà ad attenuarsi lentamente, ma la giornata resterà instabile. La nuvolosità potrà ancora produrre piogge irregolari, localmente moderate, soprattutto tra Messina e Reggio Calabria.
Altri fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e orientale, la Calabria tirrenica e alcune zone della Puglia. I venti settentrionali contribuiranno a un generale calo delle temperature e manterranno i mari mossi.
Le massime saranno comprese tra i 7 gradi di Potenza e valori tra 14 e 17 gradi nelle altre principali città meridionali e insulari.
Domenica 29 novembre torna l’anticiclone ma resta instabilità al Sud
Domenica 29 novembre l’alta pressione diventerà più presente sull’Italia, favorendo una giornata prevalentemente stabile e soleggiata su gran parte del territorio nazionale.
Qualche eccezione riguarderà gli Appennini meridionali e le coste tirreniche del Sud, dove potranno svilupparsi piogge irregolari e occasionali temporali. Le aree maggiormente esposte saranno ancora la Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale.
Le correnti settentrionali continueranno a far affluire aria più fredda, determinando un’ulteriore diminuzione delle temperature.
Domenica stabile e fredda al Nord
Al Nord il cielo sarà più sereno sulle regioni orientali e maggiormente nuvoloso sui settori occidentali. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’atmosfera risulterà decisamente più fredda.
Le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, mentre le temperature minime potranno avvicinarsi allo zero nelle aree rurali e nelle zone meno ventilate.
Nuvole sull’Adriatico e sole sul versante tirrenico
Al Centro la pressione sarà in deciso aumento. Toscana e Lazio potranno beneficiare di maggiori schiarite, mentre Umbria, Sardegna e soprattutto le regioni adriatiche registreranno una nuvolosità più estesa.
I venti da nord e nord-est manterranno i mari molto mossi. Il Tirreno al largo potrà risultare localmente agitato.
Le massime saranno comprese tra 6-8 gradi nelle aree interne e circa 14 gradi a Roma.
Piogge residue tra Calabria e Sicilia
Al Sud la giornata sarà in gran parte stabile, ma non completamente asciutta. Sulle coste tirreniche della Calabria e della Sicilia potranno verificarsi precipitazioni irregolari, talvolta accompagnate da brevi temporali.
I venti settentrionali soffieranno ancora sostenuti e i mari si presenteranno molto mossi. Le temperature massime varieranno dai 6 gradi di Potenza ai 13-16 gradi delle altre città.
Controlla piogge e temporali sul Meteo Radar di InfoOggi
La distribuzione delle precipitazioni potrà cambiare rapidamente, soprattutto tra Calabria, Sicilia e basso Tirreno. Per verificare in tempo reale l’avvicinamento delle piogge e l’intensità dei fenomeni è consigliabile seguire il Meteo Radar di InfoOggi, utile per monitorare l’evoluzione del tempo nella propria zona.
Meteo lunedì 30 novembre con alta pressione e temperature minime in calo
Lunedì 30 novembre l’anticiclone continuerà a consolidarsi, assicurando condizioni prevalentemente stabili. Il cielo potrà risultare a tratti nuvoloso al Nord-Est, lungo il versante adriatico e sui rilievi del Centro-Sud.
Le temperature minime scenderanno ulteriormente. L’aria fredda tenderà a ristagnare nei bassi strati, soprattutto nelle pianure settentrionali e nelle vallate interne, dove aumenterà il rischio di brinate e gelate mattutine.
Prime gelate in pianura tra fine novembre e inizio dicembre
Il calo termico sarà più evidente durante la notte e nelle prime ore del mattino. Tra sabato 28 e domenica 29 novembre le minime potranno scendere tra 0 e 4 gradi nelle pianure del Nord, con valori inferiori nelle campagne e nelle zone maggiormente riparate dal vento.
Nelle aree interne del Centro sono attese minime comprese tra 1 e 6 gradi, mentre nell’entroterra meridionale si prevedono valori tra 3 e 8 gradi. Lungo le coste del Sud e delle Isole le temperature notturne resteranno generalmente più miti, tra 7 e 13 gradi.
Da lunedì 30 novembre il raffreddamento potrebbe diventare più marcato, con minime comprese tra -2 e 2 gradi sulla Pianura Padana e nelle vallate appenniniche. Queste condizioni favoriranno gelate diffuse, soprattutto in presenza di cielo sereno e vento debole.
A inizio dicembre farà più freddo anche durante il giorno
Tra l’1 e il 2 dicembre il clima diventerà più freddo anche nelle ore diurne. Al Nord le temperature massime potrebbero restare localmente sotto i 6 gradi, mentre al Centro si prevedono valori intorno agli 8-10 gradi. Al Sud e sulle Isole si potranno raggiungere ancora punte di circa 14 gradi.
L’attenuazione del vento sulle pianure settentrionali potrà inoltre favorire la formazione di nebbie e foschie, con una maggiore persistenza dell’aria fredda nei bassi strati.
Nello stesso periodo non si esclude una nuova fase di instabilità tra Sicilia e Calabria, con fenomeni più occasionali anche tra Abruzzo e Puglia.
Allerta meteo gialla in sei regioni sabato 28 novembre
Per sabato 28 novembre è stata indicata un’allerta meteo gialla su alcuni settori di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Le criticità previste riguardano il rischio idraulico, idrogeologico e temporalesco.
Aree interessate dal rischio idraulico
In Calabria l’allerta riguarda:
- versante tirrenico centro-meridionale
- versante tirrenico meridionale
- versante ionico meridionale
Aree interessate dal rischio temporali
Il rischio di temporali interessa:
- Abruzzo nei bacini del Basso Sangro, Tordino-Vomano e Pescara
- Calabria nei settori tirrenici centro-meridionali e sul versante ionico meridionale
- Molise lungo la fascia litoranea
- Puglia tra Tavoliere, Gargano, Tremiti e basso Fortore
- Sicilia nei settori nordorientali, ionici e tirrenici, comprese le Isole Eolie
Aree interessate dal rischio idrogeologico
L’allerta per possibili criticità idrogeologiche comprende alcuni settori di:
- Marche
- Abruzzo
- Molise
- Puglia
- Calabria
- Sicilia
Nelle zone interessate dalle precipitazioni più intense sarà opportuno prestare attenzione ad allagamenti localizzati, innalzamenti dei corsi d’acqua minori, smottamenti e difficoltà alla circolazione stradale.
Tendenza meteo per i prossimi giorni
Il ritorno dell’anticiclone porterà più sole e una progressiva attenuazione delle precipitazioni, ma non impedirà l’arrivo di un clima più freddo. La fase più delicata riguarderà le ore notturne e mattutine, quando potranno formarsi ghiaccio e brina sulle strade, soprattutto al Nord e nelle aree interne del Centro.
Per seguire gli spostamenti delle precipitazioni, controllare i fenomeni in tempo reale e verificare l’evoluzione nella propria località, il consiglio è di consultare regolarmente il Meteo Radar di InfoOggi.
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