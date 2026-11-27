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Toro bloccato tra le rocce a Cerva, spettacolare salvataggio con l’elicottero dei Vigili del Fuoco

L’animale è stato recuperato in una zona difficile da raggiungere grazie all’azione coordinata delle squadre SAF di Catanzaro e dell’equipaggio del Drago VF67 di Lamezia Terme

Un intervento complesso, reso ancora più delicato dalla conformazione del territorio e dalle condizioni meteorologiche. Nella giornata del 27 novembre 2026, un toro rimasto bloccato in una zona impervia del comune di Cerva, in provincia di Catanzaro, è stato recuperato e trasferito in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

L’operazione si è conclusa positivamente grazie alla collaborazione tra il personale specializzato a terra e l’equipaggio dell’elicottero Drago VF67. Dopo il recupero, l’animale è apparso in buone condizioni di salute.

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Il toro bloccato in una zona impervia di Cerva

Il bovino si trovava in un’area caratterizzata da rocce, vegetazione e corsi d’acqua, particolarmente difficile da raggiungere con i normali mezzi di soccorso. La posizione dell’animale e la conformazione del terreno hanno richiesto un’attenta valutazione prima di procedere.

Le squadre hanno dovuto individuare la soluzione più sicura sia per il toro sia per gli operatori impegnati nel recupero. In simili contesti, infatti, ogni movimento deve essere pianificato con precisione per evitare ulteriori situazioni di pericolo.

Il maltempo aveva rallentato le operazioni

Il salvataggio non è stato immediato. Nei giorni precedenti erano stati effettuati diversi tentativi, ma le condizioni meteorologiche avverse non avevano consentito l’impiego dell’elicottero in totale sicurezza.

Il peggioramento del tempo e le difficoltà di accesso avevano quindi costretto i soccorritori a rinviare la fase decisiva dell’intervento. Nonostante gli ostacoli, le operazioni non sono state abbandonate e il monitoraggio della situazione è proseguito fino alla nuova finestra utile per intervenire.

L’intervento delle squadre SAF e dell’elicottero Drago VF67

A rendere possibile il recupero è stata l’azione congiunta del personale SAF Speleo Alpino Fluviale del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e dell’equipaggio del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Gli specialisti SAF sono addestrati per operare in ambienti difficili, come pareti rocciose, corsi d’acqua, burroni e zone montane. In questo caso hanno raggiunto l’area, valutato le condizioni dell’animale e predisposto le procedure necessarie per il trasporto aereo.

Una volta completata la preparazione, l’elicottero Drago VF67 ha effettuato il recupero del toro, che è stato sollevato e trasferito lontano dalla zona di pericolo. Il coordinamento tra il personale a terra e l’equipaggio in volo è stato determinante per la riuscita dell’intervento.

Il toro recuperato in buone condizioni

Al termine delle operazioni, il toro è stato condotto in un’area sicura. Nonostante il tempo trascorso tra le rocce e le difficoltà affrontate, l’animale è risultato in buono stato di salute.

Il salvataggio di Cerva conferma l’importanza della preparazione tecnica e della collaborazione tra le diverse componenti dei Vigili del Fuoco. Anche negli interventi che coinvolgono animali, l’obiettivo rimane quello di proteggere ogni vita e operare riducendo al minimo i rischi.

Un intervento complesso portato a termine con determinazione

La riuscita dell’operazione dimostra la professionalità e la perseveranza dei soccorritori, chiamati a lavorare in uno scenario naturale particolarmente difficile. Il maltempo, le rocce e l’accesso limitato non hanno impedito alle squadre di proseguire fino alla completa messa in sicurezza del toro.

Le immagini e il video del salvataggio del toro a Cerva documentano le fasi più significative dell’intervento, dalla ricognizione effettuata dagli operatori fino al recupero con l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

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