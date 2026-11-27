Calcio in TV a dicembre: le date da segnare tra Coppa Italia, Champions e Supercoppa
Dicembre porta tre appuntamenti di calcio che si vedono su piattaforme diverse, e due di questi sono gratuiti. Ecco il calendario e dove seguirli.
Coppa Italia, ottavi di finale: 2 e 16 dicembre
Gli ottavi di finale della Coppa Italia si giocano in due date, il 2 e il 16 dicembre. Come tutte le partite del torneo in questa stagione, vanno in onda in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5, Italia 1 e 20) e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Non serve alcun abbonamento. La finale è in programma il 19 maggio 2027.
Champions League, sesta giornata: Borussia Dortmund-Inter su Prime Video
Mercoledì 9 dicembre alle 21:00 l'Inter gioca in Germania contro il Borussia Dortmund, nella sesta giornata della fase campionato. La partita è tra quelle scelte da Amazon Prime Video, che ogni mercoledì trasmette in esclusiva il match più importante della serata: non sarà quindi visibile su Sky, nemmeno all'interno della Diretta Gol. Le altre partite della giornata vanno su Sky e in streaming su NOW. In chiaro, il mercoledì sera, TV8 propone una partita tra squadre straniere.
Supercoppa Italiana: Inter-Lazio il 22 dicembre
Martedì 22 dicembre alle 21:00 a San Siro si gioca la Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio. Quest'anno il trofeo torna alla formula della partita secca, dopo le edizioni a quattro squadre. Anche la Supercoppa è trasmessa in chiaro da Mediaset.
Come orientarsi
Con la Serie A su DAZN (tre partite per giornata anche su Sky), la Champions divisa tra Sky e Prime Video e le coppe nazionali in chiaro su Mediaset, il canale giusto cambia spesso da una sera all'altra. Per controllare orari e canali di tutte le partite in programma si può consultare la sezione calcio in TV di guida-tv.com, aggiornata ogni giorno con il palinsesto di tutte le emittenti.
Sara Palermo
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