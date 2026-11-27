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A Bergamo, un anziano e la sua badante hanno sventato una truffa ai danni dell'uomo, riuscendo a far arrestare il malvivente grazie a un astuto stratagemma. L'episodio, avvenuto lo scorso 26 novembre, dimostra ancora una volta come la prontezza e la collaborazione con le forze dell'ordine possano fare la differenza.

La truffa e la reazione della vittima

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, la vittima e la badante erano state contattate telefonicamente da un uomo che si era qualificato come appartenente all'Arma dei Carabinieri. Con il pretesto di una presunta attività di verifica, il sedicente militare aveva convinto l'anziano a consegnare i gioielli custoditi in casa a un uomo presentatosi come perito. Una volta consegnati i preziosi, i due si sono resi conto dell'inganno e hanno immediatamente contattato la Polizia. Ma non si sono fermati qui: fingendo di avere a disposizione altri oggetti di valore, sono riusciti a riprendere i contatti con il falso carabiniere e a convincerlo a far tornare il complice presso l'abitazione.

L'intervento della Polizia e l'inseguimento

Gli agenti della Squadra Volante, informati della situazione, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione. Poco dopo, l'uomo si è effettivamente presentato nuovamente allo stabile, dove è stato riconosciuto dagli operatori. Alla vista della Polizia, ha tentato di scappare a piedi tra le vie circostanti, attraversando la strada e muovendosi tra le auto in transito, con grave rischio per la propria e altrui incolumità. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi con il raggiungimento e il blocco dell'uomo da parte degli agenti. Privo di documenti, è stato accompagnato in Questura e identificato attraverso i rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per truffa aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

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L'importanza di denunciare e non cedere alle intimidazioni

La vicenda dimostra quanto sia importante non lasciarsi intimidire e chiedere subito aiuto: la prontezza dell'anziano e della sua badante ha consentito agli agenti di intervenire in tempo, individuare il presunto responsabile e impedirgli di tornare in possesso di altri oggetti di valore. La Polizia di Stato ricorda che nessun appartenente alle Forze dell'Ordine chiede denaro o gioielli per risolvere presunti problemi giudiziari, evitare arresti o verificare la posizione di un familiare. I truffatori fanno spesso leva sulla paura e sull'urgenza, fingendo situazioni di pericolo o problemi con la giustizia per indurre soprattutto le persone anziane a consegnare denaro e preziosi. In caso di telefonate sospette o richieste di questo tipo, non bisogna consegnare nulla, interrompere la conversazione e chiamare subito il Numero Unico di Emergenza 112.

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