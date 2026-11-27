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Una truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani è stata sventata a Milano grazie all'intervento della polizia. Un giovane di 18 anni, italiano di seconda generazione residente a Napoli, è stato arrestato con l'accusa di aver sottratto gioielli per un valore di circa 32mila euro. Le vittime, una donna di 75 anni e un uomo di 84 anni con disabilità, sono state ingannate da una telefonata ben congegnata.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito, la coppia ha ricevuto una chiamata da un sedicente maresciallo dei carabinieri della stazione di via Moscova a Milano. Il finto militare ha riferito che era stata commessa una rapina in una gioielleria e che l'auto coinvolta era intestata agli anziani. Per questo motivo, avrebbero dovuto consegnare tutti i loro gioielli a un perito del tribunale incaricato di verificare che non fossero quelli rubati. La pressione psicologica è stata forte: il finto carabiniere ha insistito sulla necessità di fare presto per evitare conseguenze penali e ha minacciato ritorsioni se avessero omesso di consegnare qualche prezioso.

Il giovane, presentatosi come perito, si è recato presso l'abitazione degli anziani a Settimo Milanese e si è fatto consegnare collane, bracciali e anelli. Ma gli agenti, che lo avevano notato alla stazione di Milano mentre si aggirava senza bagaglio, lo hanno seguito e fermato poco dopo. Addosso aveva ancora i gioielli, che sono stati sequestrati.

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Le indagini e le accuse

La Procura di Milano, rappresentata dal pm Adriana Blasco, ha chiesto e ottenuto l'arresto per truffa aggravata in concorso, con l'aggravante dell'età delle vittime e del danno patrimoniale di rilevante entità. Gli inquirenti stanno ora dando la caccia al complice che si è spacciato per carabiniere al telefono. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani, un reato odioso che sfrutta la vulnerabilità delle persone sole.

Come difendersi dalle truffe

Le forze dell'ordine ricordano che nessun rappresentante delle autorità contatta i cittadini per telefono chiedendo di consegnare denaro o gioielli. In caso di dubbi, è sempre bene interrompere la conversazione e chiamare il 112. La prevenzione passa anche attraverso l'informazione e la vicinanza ai familiari anziani.

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