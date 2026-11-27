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Si è concluso il progetto di ammodernamento della sala operativa del Centro operativo della Polizia stradale (Cops) di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. L’intervento ha potenziato gli strumenti per il controllo e il monitoraggio della rete autostradale, con particolare attenzione all’autostrada A2 del Mediterraneo, migliorando la capacità operativa e tecnologica della struttura.

Una cerimonia con le autorità

Alla presentazione hanno partecipato il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno Wanda Ferro, il direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato Renato Cortese, il prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo e il questore Giuseppe Linares. Erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni e di Anas, a testimonianza della collaborazione tra le diverse realtà coinvolte nel progetto.

Ambienti rinnovati e nuove dotazioni tecnologiche

L’intervento ha riguardato il rinnovamento degli spazi operativi, delle postazioni di lavoro e delle dotazioni informatiche, con l’introduzione di nuove tecnologie per la gestione dei flussi video e il monitoraggio della viabilità. Un aggiornamento che ha reso la sala operativa più moderna, accogliente e funzionale, in linea con le crescenti esigenze di sicurezza e controllo del territorio.

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Il progetto SA-RC3 e l'intelligenza artificiale

Tra gli aspetti più significativi c’è il progetto SA-RC3, che amplia le possibilità di monitoraggio grazie a una maggiore disponibilità di immagini dalle telecamere di videosorveglianza, al potenziamento dei sistemi di lettura targhe e all’introduzione di strumenti tecnologici evoluti, anche attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale.

Le dichiarazioni di Renato Cortese

“In un contesto operativo sempre più complesso, la sinergia tra pubblico e privato rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare le sfide della mobilità moderna. Garantire agli operatori della Polizia Stradale ambienti di lavoro moderni e tecnologicamente avanzati significa valorizzarne la professionalità e rendere più efficace la loro azione quotidiana. La collaborazione con Anas testimonia la comune consapevolezza che investire nella sicurezza stradale significa non soltanto proteggere la libertà di movimento delle persone ma anche tutelare le attività produttive e lo sviluppo dei territori”, ha dichiarato il direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato Renato Cortese.

Il progetto, frutto della collaborazione tra la Polizia stradale, la Zona telecomunicazioni della Polizia di Stato - Calabria e Anas, conferma l’importanza del lavoro condiviso tra istituzioni e della capacità di investire nell’innovazione per rispondere alle esigenze di una mobilità in continua evoluzione.

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