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Un intervento tempestivo dei Carabinieri Forestali ha permesso di mettere in sicurezza un esemplare di Gru coronata grigia (Balearica pavonina) che si aggirava disorientato lungo le strade del comune di Castro, in provincia di Bergamo. La pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Gandino è stata attivata dalla Sala Operativa 112 della Compagnia CC di Clusone dopo diverse segnalazioni di un trampoliere in difficoltà, con potenziali rischi per la sua incolumità e per la viabilità locale, inclusa l'ex strada statale 469.

Il ritrovamento e le verifiche

Giunti sul posto, i militari hanno identificato l'animale come un esemplare inanellato di Balearica pavonina, una specie particolarmente protetta dalla Convenzione CITES. Nonostante l'evidente stato di smarrimento, la gru versava in buone condizioni di salute. I Carabinieri Forestali hanno quindi provveduto a metterla in sicurezza all'interno di un edificio, per poi avviare le verifiche attraverso i dati dell'anello identificativo e le banche dati del Nucleo Carabinieri CITES di Bergamo.

La riconsegna al detentore

Grazie alle informazioni raccolte, è stato possibile risalire al detentore dell'animale, che ha spiegato come la gru fosse fuggita il giorno precedente dalla voliera durante le operazioni di pulizia. L'esemplare è stato così riconsegnato in buone condizioni di salute. La specie è originaria del Sahara meridionale, dove popola le zone paludose, ed è molto apprezzata come specie ornamentale da giardino per il suo bell'aspetto e per le parate nuziali del maschio durante la stagione degli amori.

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Una specie sempre più a rischio

La Gru coronata grigia è simbolo dell'Uganda ma è sempre più minacciata di estinzione: dagli anni '80 sta scomparendo da gran parte dell'Africa orientale e meridionale. Le principali minacce sono la scomparsa delle zone umide, il bracconaggio e il commercio illegale di esemplari e uova. La situazione è ancora più critica rispetto alla gru coronata nera, che conserva un areale più vasto nell'Africa subsahariana. I Carabinieri dei Nuclei CITES sovrintendono e certificano la gestione e le movimentazioni di questa specie protetta.

L'episodio di Castro conferma l'importanza del monitoraggio e della tutela delle specie esotiche protette, anche quando queste si trovano al di fuori del loro habitat naturale.

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