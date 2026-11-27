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Musetti supera Mensik ma Lehecka pareggia i conti contro Cobolli. Nel doppio decisivo la coppia formata da Musetti e Vavassori completa l’impresa azzurra

L’Italia conquista la finale di Coppa Davis al termine di una semifinale combattuta contro la Repubblica Ceca. Gli azzurri si impongono per 2-1, trovando il punto decisivo nel doppio affidato a Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

La squadra guidata da Filippo Volandri raggiunge così la quarta finale consecutiva, confermando solidità, carattere e capacità di affrontare i momenti più delicati. Dopo l’equilibrio maturato nei due singolari, il verdetto è arrivato ancora una volta nell’ultimo incontro.

Musetti apre la semifinale con una vittoria convincente

Nel primo singolare Lorenzo Musetti ha superato Jakub Mensik con il punteggio di 6-3, 6-4. L’azzurro ha giocato una partita ordinata e concreta, riuscendo a contenere la potenza del giovane tennista ceco e a sfruttare le occasioni decisive.

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Nel primo set Musetti ha trovato il break nell’ottavo gioco, prima di chiudere il parziale sul 6-3. La seconda frazione è rimasta equilibrata fino al settimo game, quando l’italiano ha strappato nuovamente il servizio all’avversario. Da quel momento ha difeso il vantaggio con lucidità, resistendo anche al tentativo di reazione di Mensik. preprod-fitp.fitp.it

Il successo ha permesso all’Italia del tennis di portarsi subito avanti e di mettere pressione alla formazione ceca.

Cobolli reagisce ma Lehecka riporta la sfida in parità

Nel secondo singolare Flavio Cobolli ha affrontato Jiri Lehecka. Il tennista ceco ha iniziato meglio, imponendosi nel primo set per 6-2 grazie a un gioco aggressivo e a una maggiore continuità da fondo campo.

Cobolli ha reagito con determinazione nel secondo parziale. Sostenuto dal pubblico, l’azzurro ha aumentato il ritmo, conquistando il set per 6-1 e rimandando ogni decisione alla terza frazione.

Nel set decisivo Lehecka è tornato a comandare gli scambi. Il break ottenuto nel quarto gioco si è rivelato determinante e ha permesso al ceco di chiudere sul 6-3, riportando la semifinale sull’1-1. Eurosport

Musetti e Vavassori decisivi nel doppio

Con la qualificazione ancora in bilico, la responsabilità è passata a Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. Volandri ha scelto di schierare Musetti al posto di Matteo Berrettini, non al meglio dopo il doppio disputato nei quarti contro la Corea del Sud. La Repubblica Ceca ha risposto affidandosi a Jiri Lehecka e Tomas Machac. Eurosport

La coppia azzurra ha affrontato il match decisivo con coraggio e attenzione, trovando progressivamente equilibrio e intesa. Vavassori ha messo a disposizione la propria esperienza da specialista, mentre Musetti ha completato una giornata straordinaria dopo il successo ottenuto nel singolare.

La vittoria nel doppio ha consegnato all’Italia il punto del definitivo 2-1 e il pass per la finale.

Volandri trova ancora le risposte del gruppo

La semifinale ha confermato la profondità e l’affidabilità della nazionale italiana. Volandri ha riproposto nei singolari Musetti e Cobolli, già schierati nel sofferto quarto di finale contro la Corea del Sud, ma ha modificato la coppia per l’incontro decisivo.

Contro i sudcoreani l’Italia aveva vinto con lo stesso punteggio di 2-1. Musetti aveva aperto la sfida battendo Hong Seongchan, Cobolli si era arreso a Kwon Soonwoo e il doppio formato da Berrettini e Vavassori aveva conquistato la qualificazione superando Chung Hyeon e Kwon in due tie-break. The World Cup of Tennis

Anche contro la Repubblica Ceca gli azzurri hanno dimostrato di saper reagire alle difficoltà, trasformando la pressione del doppio decisivo in una nuova occasione per esaltarsi.

L’Italia continua a scrivere la storia della Coppa Davis

Con questo successo l’Italia raggiunge la quarta finale consecutiva di Coppa Davis e prolunga la propria serie di vittorie nella competizione. Un risultato che testimonia la continuità raggiunta dal movimento tennistico nazionale e la forza di un gruppo capace di trovare protagonisti diversi.

Per Musetti è stata una giornata da ricordare, impreziosita dal punto conquistato in singolare e dalla presenza nel doppio decisivo. Vavassori si è confermato una garanzia nei momenti più delicati.

L’Italia resta così in corsa per un altro storico trionfo. Dopo aver superato Corea del Sud e Repubblica Ceca, agli azzurri manca soltanto l’ultimo passo per alzare nuovamente l’Insalatiera.

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