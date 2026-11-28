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Ricerche in corso nelle campagne di Cavarzere dopo il conflitto a fuoco avvenuto all’interno di un casolare una persona è stata fermata mentre prosegue la caccia al terzo individuo

Momenti di forte tensione nelle campagne a sud di Venezia, dove un’operazione della Polizia di Stato si è trasformata in una sparatoria con un bilancio di un morto, un fermato e un uomo in fuga. L’episodio si è verificato nel territorio di Cavarzere, durante un intervento finalizzato alla localizzazione di una persona ricercata.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato un vasto dispositivo di controllo nella zona. Le ricerche si concentrano nelle aree rurali che circondano il casolare nel quale si trovavano i tre individui coinvolti.

L’operazione per rintracciare un ricercato

Gli agenti della Polizia di Stato della Campania erano impegnati nell’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un cittadino albanese ricercato per presunti reati contro il patrimonio.

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Le attività investigative hanno condotto i poliziotti fino a un casolare situato nella zona di Cavarzere, in provincia di Venezia. All’interno dell’immobile si trovavano tre persone.

Durante le delicate fasi dell’operazione è stato esploso un colpo d’arma da fuoco, che ha raggiunto uno degli uomini presenti insieme al ricercato. Le conseguenze sono state fatali e la persona colpita è deceduta.

Un uomo fermato e il terzo fuggito nelle campagne

Dopo la sparatoria, una seconda persona è stata fermata dagli agenti e la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori. Il terzo individuo, invece, è riuscito ad allontanarsi dal casolare e a far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

È quindi scattata una vasta caccia all’uomo nel Veneziano, con controlli lungo le strade rurali e nei terreni agricoli della zona. Le caratteristiche del territorio, caratterizzato da campi, canali e numerosi edifici isolati, potrebbero rendere più complesse le operazioni.

Indagini sulla dinamica della sparatoria

Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto all’interno del casolare. Sarà necessario chiarire chi abbia esploso il colpo mortale, verificare l’eventuale presenza di altre armi e stabilire il ruolo delle persone coinvolte.

Gli accertamenti dovranno inoltre definire la posizione dell’uomo fermato e identificare con certezza il soggetto riuscito a fuggire. Restano da approfondire anche i rapporti tra i tre individui e le circostanze che li avevano portati a trovarsi nell’immobile.

Le ricerche nelle campagne di Cavarzere proseguono, mentre l’area interessata dall’operazione resta sotto stretta sorveglianza. Ulteriori elementi potranno emergere nelle prossime ore dagli accertamenti investigativi e dai rilievi effettuati sul luogo della sparatoria.

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