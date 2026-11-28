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Un'importante operazione contro il traffico internazionale di stupefacenti è stata condotta dai militari del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Perugia, che hanno eseguito un Mandato di Arresto Europeo (MAE) nei confronti di quattro cittadini nigeriani. Gli arresti sono avvenuti ad Amsterdam (Paesi Bassi) e Copenaghen (Danimarca), al termine di una complessa attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia.

Le accuse e il contesto investigativo

Gli indagati sono gravemente indiziati di essere i promotori di un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata all'importazione e allo stoccaggio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nella provincia di Perugia e su tutto il territorio nazionale. L'operazione, condotta in sinergia con il personale di FAST Italia nell'ambito della Task Force E.F.T. (European Fugitive Team), ha visto la collaborazione delle forze di polizia olandesi e danesi.

La struttura dell'organizzazione

Le indagini, svolte tra giugno 2024 e aprile 2025, hanno permesso di disarticolare una rete criminale dotata di una struttura stabile e coordinata. La centrale di approvvigionamento operava prevalentemente ad Amsterdam, con basi logistiche a Perugia e a Casal di Principe (CE). Gli investigatori hanno documentato contatti con un esponente di spicco del clan dei Casalesi, evidenziando legami con la criminalità organizzata italiana.

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I risultati dell'attività investigativa

Attraverso metodologie tradizionali e attività tecniche avanzate, e grazie all'analisi dei telefoni rinvenuti nella disponibilità degli indagati, è stato possibile ricostruire l'organigramma del sodalizio, definendo i ruoli per la gestione delle forniture, il reclutamento dei trasportatori e la distribuzione della droga in Umbria, nelle regioni del Nord (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto) e del Sud Italia (Campania). Sono state documentate 138 importazioni di stupefacente tra l'ottobre 2020 e l'aprile 2025, per un quantitativo complessivo stimato in oltre 1.200 kg. Inoltre, sono stati tratti in arresto in flagranza 30 sodali e sequestrati complessivamente 104 kg di sostanze stupefacenti, tra eroina, cocaina ed MDMA.

Le modalità di trasporto

Le modalità di trasporto della droga erano varie e sofisticate: il narcotico veniva occultato all'interno di pneumatici di scorta di autovetture, camper e furgoni, oppure in bagagli a mano. In alcuni casi, venivano utilizzati "corrieri ovulatori", con gravissimi rischi per l'incolumità personale di questi ultimi.

Si precisa che la misura cautelare è stata disposta nella fase delle indagini preliminari sulla base degli elementi indiziari finora raccolti e che la responsabilità penale degli indagati dovrà essere accertata nelle successive fasi processuali, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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