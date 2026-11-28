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Un caso di estorsione aggravata dal metodo mafioso ha portato all'arresto di tre persone da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, su ordinanza del GIP del Tribunale di Roma, richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini sono partite dalla denuncia di un imprenditore agricolo titolare di una struttura equestre a Ponzano Romano, che aveva accolto in custodia giudiziale sedici cavalli sequestrati in Sicilia nell'ambito di indagini su corse clandestine.

La dinamica dell'estorsione

Pochi giorni dopo l'arrivo degli animali, la vittima è stata avvicinata da un conoscente legato all'ambiente dell'equitazione, il quale, fingendosi mediatore, ha prospettato che i cavalli appartenessero a una famiglia siciliana asseritamente mafiosa. Per evitare ritorsioni come il danneggiamento delle strutture e l'incendio dell'azienda, l'imprenditore avrebbe dovuto pagare grosse somme di denaro a titolo di 'risarcimento'. Per rendere credibile la minaccia, il finto intermediario ha fatto ascoltare messaggi vocali con minacce formulate con cadenza siciliana e ha organizzato un incontro a Valmontone con un complice, ex pugile, presentato come cugino della famiglia. Questi ha intimato il pagamento di 10.000 euro, minacciando spedizioni punitive. La vittima è stata costretta a pagare in due tranche da 5.000 euro ciascuna. La spirale coercitiva è poi salita fino a raggiungere la cifra complessiva di 88.800 euro, con l'inserimento di un terzo complice che ha intensificato le pressioni con ulteriori telefonate minatorie.

Le indagini e gli arresti

Esasperato dalle continue minacce per la propria incolumità e quella dei familiari, l'imprenditore si è rivolto ai carabinieri. L'indagine, diretta dalla DDA di Roma, ha permesso in breve tempo di smascherare la messinscena e di arrestare i tre responsabili. Le accuse sono, a vario titolo e in concorso tra loro, di estorsione consumata e tentata estorsione continuata, con le aggravanti di aver agito in più persone riunite e con l'utilizzo del metodo mafioso.

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Un fenomeno da non sottovalutare

Il caso evidenzia come il metodo mafioso venga talvolta simulato per intimidire e controllare le vittime, sfruttando paure e stereotipi. Le forze dell'ordine invitano chiunque si trovi in situazioni simili a denunciare immediatamente, per interrompere il ciclo di violenza e sfruttamento.

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