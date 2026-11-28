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Le compravendite online sono ormai una pratica quotidiana, ma il confine tra affare e raggiro è sempre più sottile. L'ultimo caso arriva dalla provincia di Frosinone, dove un acquirente ha visto svanire 1.100 euro per l'acquisto di un attrezzo agricolo mai consegnato. A raccontarlo è la stessa Questura, che ha coordinato le indagini attraverso il Commissariato di Sora.

La dinamica della truffa online

Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, la vittima aveva individuato l'attrezzo agricolo su un portale di annunci e, dopo aver concordato prezzo e modalità di consegna, aveva effettuato un bonifico istantaneo da 1.100 euro. Il finto venditore, tuttavia, dopo aver incassato la somma, ha iniziato a prendere tempo adducendo presunti problemi tecnici legati all'emissione della fattura. Poi, improvvisamente, si è reso irreperibile, interrompendo ogni contatto.

Denuncia e indagini

A quel punto l'acquirente si è rivolto al Commissariato di Sora per sporgere denuncia. Gli agenti, attraverso una serie di verifiche, hanno delineato un quadro indiziario nei confronti di due persone, entrambe residenti in Calabria e già segnalate per fatti analoghi. Per entrambe è scattata la denuncia. Come precisato dalla Questura, gli indagati sono allo stato solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà vagliata dall'autorità giudiziaria, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

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Come riconoscere un venditore sospetto

Episodi come questo dimostrano quanto sia importante adottare alcune precauzioni quando si acquista online, soprattutto in settori come quello agricolo, dove gli importi possono essere significativi. Ecco alcuni consigli utili per evitare di incappare in truffe online:

Verificare l'esistenza e la reputazione del venditore, cercando recensioni e feedback su più piattaforme;

Preferire sistemi di pagamento tracciabili e con protezione acquirente, come le carte di credito o i servizi di pagamento con escrow;

Diffidare di prezzi troppo bassi rispetto alla media di mercato;

Non inviare mai denaro tramite bonifico istantaneo a soggetti sconosciuti, poiché il denaro viene accreditato in tempo reale e non è recuperabile;

Richiedere sempre fattura o ricevuta prima di completare il pagamento;

Conservare tutte le comunicazioni e le prove della transazione in caso di denuncia.

L'importanza della segnalazione

La denuncia tempestiva è fondamentale per permettere alle forze dell'ordine di risalire ai responsabili. Nel caso di Frosinone, la segnalazione della vittima ha consentito di avviare le indagini che hanno portato all'individuazione di due presunti truffatori. La Polizia di Stato ricorda che è sempre possibile rivolgersi agli uffici di polizia o utilizzare i canali online per segnalare episodi sospetti, contribuendo a contrastare un fenomeno in crescita come quello delle truffe nelle compravendite online.

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