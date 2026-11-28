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La stagione invernale 2026-27 prende il via dal comprensorio Latemar Dolomites, nel cuore delle Dolomiti, con una serie di novità che uniscono sport, paesaggio e cultura. Da venerdì 27 novembre, la stazione di Obereggen, a soli 20 minuti da Bolzano, è la prima ad aprire i battenti del carosello internazionale Dolomiti Superski. Grazie alle abbondanti nevicate delle scorse settimane, gli appassionati potranno già sciare su un'ampia offerta di piste.

Un comprensorio interconnesso tra Alto Adige e Trentino

Il comprensorio Latemar Dolomites offre 50 chilometri di piste che collegano Obereggen, in Alto Adige, con Predazzo e Pampeago, in Trentino. Un sistema integrato che permette di passare da una regione all'altra con gli sci o lo snowboard ai piedi, senza soluzione di continuità. Da sabato 28 novembre sono operativi undici impianti, compreso il collegamento tra Obereggen e Pampeago, mentre gli impianti di Predazzo entreranno in funzione venerdì 4 dicembre. A Obereggen, l'apertura è prevista alle 8:30 con quattro impianti, e dalle 19:00 sarà possibile sciare in notturna.

Nuova seggiovia e piste per tutti i gusti

Tra le novità tecniche spicca la nuova seggiovia ad 8 posti "Obereggen", che ha sostituito la storica seggiovia a 4 posti e rappresenta un crocevia strategico per raggiungere sia le piste di Obereggen sia quelle di Pampeago e Predazzo. Gli amanti dell'azione potranno cimentarsi nelle nuove Latemar Fun Lines, percorsi sulla neve con curve paraboliche, onde e piccoli salti, pensati per chi cerca adrenalina e divertimento in totale sicurezza.

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Slalom di Coppa Europa: attesa per il 18 dicembre

L'inaugurazione della stagione segna anche l'inizio del conto alla rovescia per il prestigioso slalom di Coppa Europa, in programma il 18 dicembre a Obereggen. Si tratta della gara di Coppa Europa con la tradizione più lunga in assoluto, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci alpino. La stagione nel comprensorio si chiuderà il 4 aprile 2027.

Andy Warhol a 2.096 metri: l'arte incontra la montagna

Per celebrare il decennale del rifugio Oberholz, inaugurato il 26 novembre 2016, la società Impianti Obereggen Latemar Spa, in collaborazione con la galleria Deodato Arte, organizza la mostra "Andy Warhol a 2.096 metri". Dal 13 al 29 marzo 2027, dieci opere originali dell'artista saranno esposte nel rifugio, a 2.096 metri di altitudine, sul versante di Obereggen ai piedi del massiccio del Latemar. La selezione comprende alcuni dei soggetti più iconici di Warhol, come Marilyn Monroe, Campbell's Soup, Flowers e Ladies and Gentlemen, tra cui tre pezzi unici e due lavori della serie Flowers con intervento pittorico a mano.

«Un decimo anniversario si può festeggiare – oppure si può creare qualcosa che rimanga nel tempo – spiega Thomas Ondertoller, direttore comunicazione della società Impianti Obereggen Latemar SpA e titolare del Rifugio Oberholz – È esattamente questa l'idea che ho avuto per il nostro rifugio. Trasportare l'arte internazionale a 2.096 metri e metterla in dialogo con la nostra architettura e il paesaggio delle Dolomiti. Presentiamo dieci opere originali di Andy Warhol, creando così un incontro tra la Pop Art internazionale e lo straordinario mondo alpino di Oberholz. L'arte non viene semplicemente esposta, ma diventa parte del luogo e dell'intera esperienza Oberholz».

L'iniziativa vuole rendere l'arte accessibile a tutti, anche in un contesto insolito come quello della montagna. Un modo per unire la passione per lo sci e la bellezza dell'arte, in un connubio che promette di lasciare il segno.

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