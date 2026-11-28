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Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, con l'accusa di essere il presunto autore di una serie di furti seriali compiuti nel Valdarno aretino. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Arezzo su richiesta della procura locale, al termine di un'indagine che ha ricostruito almeno nove episodi tra settembre e ottobre.

Come agiva il presunto ladro

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane colpiva soprattutto di sera e di notte, spostandosi tra i diversi centri del territorio. Il suo modus operandi era sempre lo stesso: rompeva le vetrine dei negozi e degli esercizi pubblici per introdursi all'interno e impossessarsi del denaro contante custodito nei registratori di cassa. In alcune circostanze sarebbe riuscito a mettere a segno più colpi nello stesso giorno, aggravando il quadro indiziario a suo carico.

Un episodio curioso e i riscontri investigativi

Tra i vari episodi contestati, gli investigatori ne citano uno in particolare: non riuscendo a forzare la porta del bar preso di mira, l'uomo avrebbe cambiato obiettivo e si sarebbe accanito contro un distributore di palline per bambini posizionato all'esterno dell'esercizio, rubando le monete contenute all'interno. Un dettaglio che, insieme agli altri elementi raccolti, ha convinto la Procura di Arezzo a chiedere la misura cautelare.

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L'arresto e il trasferimento in carcere

Dopo l'emissione dell'ordinanza da parte del gip, il 28enne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di San Giovanni Valdarno. L'uomo è stato quindi trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare se il giovane possa essere coinvolto in altri episodi analoghi.

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