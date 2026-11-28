Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Grande spettacolo nella gara sprint del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione MotoGP. Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale ha conquistato la vittoria, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin e Enea Bastianini su Ktm. La gara è stata caratterizzata da un episodio curioso che ha coinvolto Marc Marquez, costretto a un doppio long lap penalty per aver lasciato la sua Ducati in fiamme sulla griglia di partenza.

La vittoria di Bezzecchi

Il pilota italiano ha sfruttato al meglio la partenza, mantenendo la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi. Per Bezzecchi si tratta di un risultato importante che chiude in bellezza una stagione altalenante. Alle sue spalle, Martin ha provato a insidiarlo ma senza successo, mentre Bastianini ha completato il podio.

Il problema di Marquez

Marc Marquez è stato protagonista suo malgrado di un inconveniente tecnico: la sua Ducati ha preso fuoco poco prima dell'accensione del semaforo verde. Lo spagnolo è stato costretto a lasciare la moto sulla griglia e a partire dai box, ma la direzione gara gli ha comminato un doppio long lap penalty per la manovra. Nonostante la penalità, Marquez è riuscito a chiudere al tredicesimo posto, portando a casa punti preziosi.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La classifica della sprint

La classifica finale della gara sprint vede Bezzecchi al primo posto, seguito da Martin e Bastianini. Quarto posto per Binder, quinto per Aleix Espargaro. Marquez chiude tredicesimo. La vittoria di Bezzecchi permette all'italiano di consolidare la sua posizione in campionato, in attesa della gara di domani che chiuderà la stagione.

Un fine settimana intenso a Valencia, con tanti spunti interessanti in vista del 2024.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra