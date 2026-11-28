Bezzecchi trionfa nella sprint di Valencia, Marquez penalizzato chiude tredicesimo
Grande spettacolo nella gara sprint del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione MotoGP. Marco Bezzecchi su Aprilia ufficiale ha conquistato la vittoria, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin e Enea Bastianini su Ktm. La gara è stata caratterizzata da un episodio curioso che ha coinvolto Marc Marquez, costretto a un doppio long lap penalty per aver lasciato la sua Ducati in fiamme sulla griglia di partenza.
La vittoria di Bezzecchi
Il pilota italiano ha sfruttato al meglio la partenza, mantenendo la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi. Per Bezzecchi si tratta di un risultato importante che chiude in bellezza una stagione altalenante. Alle sue spalle, Martin ha provato a insidiarlo ma senza successo, mentre Bastianini ha completato il podio.
Il problema di Marquez
Marc Marquez è stato protagonista suo malgrado di un inconveniente tecnico: la sua Ducati ha preso fuoco poco prima dell'accensione del semaforo verde. Lo spagnolo è stato costretto a lasciare la moto sulla griglia e a partire dai box, ma la direzione gara gli ha comminato un doppio long lap penalty per la manovra. Nonostante la penalità, Marquez è riuscito a chiudere al tredicesimo posto, portando a casa punti preziosi.
La classifica della sprint
La classifica finale della gara sprint vede Bezzecchi al primo posto, seguito da Martin e Bastianini. Quarto posto per Binder, quinto per Aleix Espargaro. Marquez chiude tredicesimo. La vittoria di Bezzecchi permette all'italiano di consolidare la sua posizione in campionato, in attesa della gara di domani che chiuderà la stagione.
Un fine settimana intenso a Valencia, con tanti spunti interessanti in vista del 2024.
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