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La notte scorsa, verso le 3.15, un automobilista di 72 anni ha percorso circa venti chilometri contromano sull'A4, creando una situazione di grave pericolo per sé e per gli altri utenti della strada. L'intervento tempestivo della Polizia di Stato, coordinato dal Centro Operativo di Padova, ha permesso di fermare il veicolo e mettere in salvo l'uomo, che appariva visibilmente disorientato.

La segnalazione e l'inizio delle operazioni

Il Centro Operativo della Polizia Stradale di Padova ha ricevuto una segnalazione riguardante un'autovettura che viaggiava in direzione opposta al flusso, verso Milano, sulla carreggiata che porta a Venezia. Immediatamente è stata allertata la pattuglia della Sottosezione di Verona Sud, che si è attivata per intercettare il mezzo in movimento.

La safety car e il salvataggio a Calcinato

Per rallentare il traffico e ridurre il rischio di collisioni, gli agenti hanno effettuato una manovra di safety car, con la collaborazione del personale autostradale. Grazie a questa strategia, sono riusciti a raggiungere l'auto e a bloccarla in sicurezza nel territorio del comune di Calcinato, in provincia di Brescia. Secondo la ricostruzione, il 72enne aveva effettuato un'inversione di marcia al casello di Sirmione, immettendosi nuovamente in autostrada senza rendersi conto della direzione errata.

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L'assistenza e i controlli sanitari

Condotto negli uffici della Sottosezione Autostradale di Verona Sud, l'uomo ha ricevuto assistenza dagli agenti, che gli hanno offerto del cibo e hanno cercato un familiare o una persona di fiducia a cui affidarlo. Poiché lo stato confusionale persisteva, è stato richiesto l'intervento del personale sanitario, che lo ha trasportato all'ospedale di Borgo Roma per ulteriori accertamenti.

Le conseguenze legali

Al termine delle operazioni, il conducente è stato sanzionato per le violazioni al Codice della Strada e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. L'episodio sottolinea l'importanza della prontezza degli interventi di polizia nel garantire la sicurezza sulle autostrade italiane.

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