Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un 22enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato Secondigliano, si è svolta nel quartiere di San Pietro a Patierno, precisamente nei pressi del parco comunale “IV Aprile”.

L'osservazione e l'intervento

Durante un servizio di controllo mirato, i poliziotti hanno notato il giovane che, in cambio di banconote, consegnava droga a diverse persone. La sostanza era occultata in due nascondigli: sotto un finto pneumatico e tra i rami di un albero. L'atteggiamento sospetto ha insospettito gli agenti, che sono intervenuti prontamente.

Il sequestro della droga e del denaro

Bloccato il giovane, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione e al controllo dei nascondigli. Sotto il finto pneumatico sono state trovate 48 stecche di hashish del peso di 99 grammi, 11 pezzi di hashish per 114 grammi e due boccettine di vetro contenenti 4 grammi di hashish. Tra i rami dell'albero, invece, erano nascoste 227 bustine di marijuana per un totale di 35 grammi. Il giovane aveva anche 240 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le conseguenze

Per questi motivi, il 22enne è stato tratto in arresto dagli agenti operanti. L'operazione rientra nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti che la Polizia di Stato svolge quotidianamente sul territorio, con particolare attenzione ai quartieri maggiormente interessati dal fenomeno.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra