Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un'operazione della Squadra Mobile di Napoli ha portato alla luce un vero e proprio arsenale nascosto in un appartamento. Gli agenti hanno arrestato una donna di 68 anni e il nipote di 19 anni, trovati in possesso di una ingente quantità di armi e droga.

Il sequestro record

Durante una perquisizione mirata, coordinata dalla Questura per contrastare il traffico di stupefacenti e la detenzione illegale di armi, gli investigatori hanno rinvenuto 18 pistole, 4 fucili, 19 caricatori, munizioni di vario calibro e un mirino telescopico. Ma non finisce qui: nell'abitazione c'erano anche oltre 25 chili di hashish, quasi un chilo di cocaina, giubbotti antiproiettile e maschere realistiche con baffi e altri dettagli utili per camuffarsi.

Una bomba a mano sotto il materasso

L'elemento più inquietante è stata la scoperta di una bomba a mano nascosta sotto il materasso di un letto a castello. Per la rimozione è stato necessario l'intervento del Nucleo artificieri, che ha messo in sicurezza l'ordigno.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le indagini

Gli arresti sono il frutto di un'attività di intelligence che ha permesso di individuare il covo. La donna e il giovane sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali collegamenti con organizzazioni criminali.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra