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Le dichiarazioni di Ignazio La Russa sulla legge elettorale accendono un nuovo scontro istituzionale nel pieno del dibattito sulla riforma del sistema di voto. Il presidente del Senato ha affrontato il tema del candidato premier, nodo centrale della legge elettorale attualmente all'esame della Corte Costituzionale, sostenendo che un eventuale annullamento della norma rappresenterebbe un vantaggio per una parte politica.

Le parole di La Russa e il nodo del candidato premier

Secondo il presidente del Senato, se la Consulta dovesse cancellare la disposizione che impone l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale, si creerebbe un vantaggio per il centrosinistra. Una affermazione che ha immediatamente fatto salire la tensione politica, con le opposizioni che hanno parlato di una pressione indebita sui giudici costituzionali chiamati a pronunciarsi sulla legittimità della norma.

La replica di Elly Schlein e la reazione delle opposizioni

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein non ha usato mezzi termini, definendo le dichiarazioni di La Russa una intimidazione nei confronti della Corte Costituzionale e un attacco alle regole del bilanciamento dei poteri. Nel suo intervento la leader dem ha ricordato il referendum costituzionale del 2016, quando milioni di cittadini bocciarono la riforma voluta dall'allora governo, sottolineando come il Paese abbia già respinto un tentativo di stravolgere la Costituzione.

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Un confronto che tocca gli equilibri istituzionali

La vicenda riporta al centro del dibattito pubblico il rapporto tra politica e magistratura, in particolare quando la Corte Costituzionale è chiamata a valutare norme che incidono direttamente sulle regole del gioco elettorale. Le opposizioni chiedono che il confronto sulla legge elettorale resti sui binari del rispetto delle istituzioni, mentre la maggioranza difende la legittimità delle proprie posizioni politiche, in un clima che promette nuove scintille nelle prossime settimane.

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