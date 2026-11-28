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Il calcio dilettantistico torna al centro dell'agenda sportiva nazionale. Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha espresso pubblicamente la propria gratitudine al ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, per l'attenzione riservata alla Lnd attraverso lo stanziamento di risorse destinate a due fronti strategici: la crescita del calcio femminile dilettantistico e la valorizzazione dei vivai dilettantistici.

Un impegno mantenuto nel tempo

Lo stanziamento non arriva per caso. Come ricordato dalla stessa Lega, l'impegno era stato assunto dal ministro in occasione dell'evento Quarto Tempo, svoltosi a Ferrara nell'ottobre 2025, e poi confermato in più passaggi istituzionali: prima delle elezioni federali del 22 giugno 2026 e, da ultimo, nel corso dell'incontro con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi presso il ministero lo scorso 15 ottobre. Un percorso che la Lnd definisce coerente e che rafforza il dialogo tra il mondo dilettantistico e le istituzioni.

Le richieste per il futuro

L'auspicio del consiglio direttivo è che questo riconoscimento al ruolo e alla funzione della Lega non resti un episodio isolato, ma possa trovare continuità nei prossimi anni attraverso l'assegnazione strutturale di un ulteriore 1% delle risorse derivanti dalla distribuzione dei proventi dei diritti televisivi. Una richiesta che punta a garantire stabilità economica a un movimento ampio e diffuso sul territorio, spesso primo motore dello sport di base e delle giovani generazioni.

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Perché conta per il calcio di base

Il calcio dilettantistico rappresenta una fetta enorme del tessuto sportivo italiano, sia in termini di praticanti sia di club. Investire nel calcio femminile significa ampliare l'accesso allo sport e colmare un divario ancora presente, mentre sostenere i vivai vuol dire garantire percorsi di crescita ai giovani atleti. Il riconoscimento del ministro Abodi viene letto dalla Lnd come un segnale di attenzione concreto verso queste priorità.

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