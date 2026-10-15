Caro carburante, presidi in Calabria dalla mezzanotte odierna
I punti annunciati tra porti, uscite autostradali e strade statali
I presidi contro il caro carburante partiranno dalla mezzanotte di venerdi 17 ottobre e interesseranno diverse aree della Calabria. I punti indicati comprendono il porto di Gioia Tauro, alcune uscite stradali, i depositi di carburante e tratti della viabilità regionale.
La presenza dei manifestanti potrebbe incidere sulla circolazione nelle zone coinvolte. Chi deve mettersi in viaggio è invitato a prestare attenzione alla segnaletica e a verificare eventuali aggiornamenti sul traffico.
Dove sono previsti i presidi
L’elenco dei punti indicati comprende:
- Porto di Gioia Tauro
- Uscita di Gioia Tauro
- Uscita di Rosarno
- Uscite di Serre e Vazzano
- Uscita di Sant’Onofrio
- Uscita di Pizzo
- Depositi di carburante di Vibo Marina
- Aeroporto di Lamezia Terme
- Uscita di Spezzano
- Strada statale 106, a Rossano
- Soverato
- Davoli
Nell’elenco iniziale l’uscita di Pizzo compare due volte. Al momento, per gli altri punti non sono specificati orari di conclusione o eventuali modifiche alla viabilità.
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