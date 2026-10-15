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Caro carburante, presidi in Calabria dalla mezzanotte odierna

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I punti annunciati tra porti, uscite autostradali e strade statali

I presidi contro il caro carburante partiranno dalla mezzanotte di venerdi 17 ottobre e interesseranno diverse aree della Calabria. I punti indicati comprendono il porto di Gioia Tauro, alcune uscite stradali, i depositi di carburante e tratti della viabilità regionale.

La presenza dei manifestanti potrebbe incidere sulla circolazione nelle zone coinvolte. Chi deve mettersi in viaggio è invitato a prestare attenzione alla segnaletica e a verificare eventuali aggiornamenti sul traffico.

Dove sono previsti i presidi

L’elenco dei punti indicati comprende:

  • Porto di Gioia Tauro
  • Uscita di Gioia Tauro
  • Uscita di Rosarno
  • Uscite di Serre e Vazzano
  • Uscita di Sant’Onofrio
  • Uscita di Pizzo
  • Depositi di carburante di Vibo Marina
  • Aeroporto di Lamezia Terme
  • Uscita di Spezzano
  • Strada statale 106, a Rossano
  • Soverato
  • Davoli

Nell’elenco iniziale l’uscita di Pizzo compare due volte. Al momento, per gli altri punti non sono specificati orari di conclusione o eventuali modifiche alla viabilità.


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