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Castel Volturno, studente di 14 anni arrestato per aggressione con coltello a scuola

Redazione
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Castel Volturno, studente di 14 anni arrestato per aggressione con coltello a scuola
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Un episodio di violenza ha scosso la comunità scolastica di Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di 14 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ferito un coetaneo usando un coltello a serramanico all'interno di un istituto. La notizia, diffusa dalla Questura di Caserta, ricostruisce una dinamica che si è consumata tra i banchi e che ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

La segnalazione e l'intervento della Polizia

Secondo quanto riferito, la Centrale operativa ha ricevuto una chiamata che segnalava il ferimento di uno studente all'interno della scuola. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno si sono recati sul posto e hanno subito avviato gli accertamenti per chiarire cosa fosse accaduto. Le prime informazioni raccolte hanno permesso di delineare la sequenza dei fatti: durante un'interazione tra due studenti, uno dei minori avrebbe estratto un coltello a serramanico e colpito il compagno all'addome, provocandogli anche una lesione a una mano.

Le condizioni del giovane ferito

Il ragazzo ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. A causa della ferita addominale, considerata potenzialmente grave, i sanitari hanno disposto il ricovero in osservazione. La rapidità dei soccorsi è stata determinante per contenere le conseguenze dell'aggressione, che resta comunque oggetto di valutazione clinica.

Il sequestro dell'arma e gli sviluppi investigativi

Nel corso delle attività, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico ritenuto compatibile con l'arma usata nell'aggressione. Le testimonianze raccolte nell'immediatezza e gli altri elementi acquisiti hanno consentito di ricostruire le circostanze dell'episodio. Al termine delle formalità di rito, il quattordicenne è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove rimane a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Le indagini sono nella fase preliminare

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi processuali, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Il caso riporta l'attenzione sul tema della sicurezza negli ambienti scolastici e sulla necessità di prevenire episodi di violenza tra minori, un fenomeno che richiede risposte integrate tra scuola, famiglie e istituzioni.


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