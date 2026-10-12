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Catanzaro in attesa di una svolta mentre da Giovino arriva un segnale

Gorgone e lo staff al centro sportivo dopo la sconfitta con il Mantova mentre resta aperta la questione panchina

Il Catanzaro riparte da Giovino, ma gli interrogativi sulla guida tecnica restano. Dopo il 3 a 1 subito dal Mantova al Ceravolo, l’attenzione si concentra su Giorgio Gorgone e sulle valutazioni della società in un avvio di campionato segnato da cinque sconfitte in sei giornate.

Come riportato da uscatanzarocalcionews.it, nella mattinata di lunedì 12 ottobre Gorgone e i suoi collaboratori si sono presentati al centro sportivo di Giovino, in vista dell’allenamento programmato inizialmente per le ore 15. Secondo quanto riferito, il tecnico e lo staff non avevano ricevuto comunicazioni ufficiali relative a un eventuale esonero.

Gorgone a Giovino ma il futuro resta da chiarire

La presenza dell’allenatore al campo è il dato concreto di queste ore. Gorgone prosegue il proprio lavoro, mentre rimane da conoscere l’esito delle riflessioni sul futuro della panchina del Catanzaro.

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Occorre distinguere, però, la continuità dell’attività quotidiana da una decisione definitiva della società. Presentarsi al centro sportivo in assenza di comunicazioni formali non equivale, da solo, a una conferma dell’incarico. Allo stesso modo, le valutazioni sulla guida tecnica non possono essere considerate un esonero già deciso.

Cinque sconfitte rendono più urgente la risposta della squadra

Il ko contro il Mantova ha aumentato la pressione sull’ambiente giallorosso. Il bilancio delle prime sei partite di Serie B, con una vittoria e cinque battute d’arresto, lascia il Catanzaro a tre punti e rende necessario un cambio di passo.

Il problema va oltre il singolo risultato del Ceravolo. Una sequenza così negativa riduce il margine per assorbire altri passi falsi e rende centrale la capacità della squadra di trasformare il lavoro settimanale in prestazioni più solide.

La ripresa degli allenamenti assume quindi un peso particolare. Qualunque sarà la scelta sulla panchina, serviranno maggiore equilibrio, continuità durante la partita e una reazione concreta nei momenti di difficoltà.

Le prossime comunicazioni chiariranno la direzione del club

Il punto ancora aperto riguarda le decisioni della società. Nel dopopartita con il Mantova, il direttore sportivo Ciro Polito aveva annunciato valutazioni sul futuro di Gorgone, rinviando le conclusioni a un momento successivo di riflessione.

In questo quadro, il lavoro a Giovino prosegue mentre si attendono eventuali comunicazioni ufficiali. La questione tecnica resta al centro dell’attenzione, ma l’obiettivo immediato è restituire alla squadra fiducia e organizzazione per interrompere la serie di risultati negativi.

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