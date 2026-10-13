Centro Regionale Trapianti: riaperti i termini per l'incarico di Coordinatore
La Regione Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico di Coordinatore del Centro Regionale Trapianti. Con il Decreto n. 16909 del 7 ottobre 2026, il Dipartimento Salute e Servizi Sanitari ha disposto la modifica dell'Allegato A, art. 5, relativo alla valutazione delle candidature e nomina, e ha riaperto i termini per la presentazione delle domande.
Modifiche all'Avviso pubblico
Il decreto ha introdotto cambiamenti significativi nella procedura di selezione. In particolare, l'articolo 5 dell'Allegato A, che disciplina le modalità di valutazione delle candidature e nomina, è stato aggiornato per garantire maggiore trasparenza e obiettività. Le modifiche mirano a definire criteri più chiari per la scelta del nuovo coordinatore, figura cruciale per la gestione della rete trapiantologica regionale.
Riapertura dei termini
In seguito alle modifiche, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande. I candidati interessati dovranno attenersi alle nuove disposizioni e presentare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nell'avviso aggiornato. La scadenza, precedentemente fissata, è stata prorogata per consentire una più ampia partecipazione.
Requisiti e modalità di partecipazione
Possono partecipare alla selezione i professionisti in possesso dei requisiti specificati nell'avviso, consultabile sul sito istituzionale della Regione. La domanda deve essere inviata seguendo le procedure indicate, pena l'esclusione. Per ulteriori dettagli su requisiti, tempistiche e modalità di presentazione, si rimanda alla lettura integrale del bando e dei suoi allegati.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.