Centro Regionale Trapianti: riaperti i termini per l'incarico di Coordinatore

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La Regione Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico di Coordinatore del Centro Regionale Trapianti. Con il Decreto n. 16909 del 7 ottobre 2026, il Dipartimento Salute e Servizi Sanitari ha disposto la modifica dell'Allegato A, art. 5, relativo alla valutazione delle candidature e nomina, e ha riaperto i termini per la presentazione delle domande.

Modifiche all'Avviso pubblico

Il decreto ha introdotto cambiamenti significativi nella procedura di selezione. In particolare, l'articolo 5 dell'Allegato A, che disciplina le modalità di valutazione delle candidature e nomina, è stato aggiornato per garantire maggiore trasparenza e obiettività. Le modifiche mirano a definire criteri più chiari per la scelta del nuovo coordinatore, figura cruciale per la gestione della rete trapiantologica regionale.

Riapertura dei termini

In seguito alle modifiche, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande. I candidati interessati dovranno attenersi alle nuove disposizioni e presentare la propria manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nell'avviso aggiornato. La scadenza, precedentemente fissata, è stata prorogata per consentire una più ampia partecipazione.

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Requisiti e modalità di partecipazione

Possono partecipare alla selezione i professionisti in possesso dei requisiti specificati nell'avviso, consultabile sul sito istituzionale della Regione. La domanda deve essere inviata seguendo le procedure indicate, pena l'esclusione. Per ulteriori dettagli su requisiti, tempistiche e modalità di presentazione, si rimanda alla lettura integrale del bando e dei suoi allegati.