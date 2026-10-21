Chiuppano, violenza in un bar: tre Daspo urbano per due anni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Questura di Vicenza ha adottato tre provvedimenti di Divieto di accesso e stazionamento presso esercizi pubblici (D.A.C.Ur.) nei confronti di altrettanti soggetti residenti in provincia, coinvolti nei disordini avvenuti la sera del 2 ottobre 2026 in un bar di Chiuppano. La misura, disposta dal Questore, vieta ai destinatari di avvicinarsi al locale e alle immediate vicinanze per la durata di due anni.

La dinamica dei fatti: dal richiamo del titolare alla colluttazione

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un gruppo di giovani avventori, dopo essere stato invitato dal proprietario a lasciare l’esercizio a causa di comportamenti molesti, ha reagito con inaudita violenza. Uno dei soggetti ha scagliato una sedia contro il gestore e contro un cliente intervenuto in sua difesa. La situazione è degenerata in una rissa generalizzata, con lanci di tavoli e colpi al volto. Durante i disordini è stata segnalata anche la presenza di un cane di grossa taglia, lasciato incustodito e senza museruola, utilizzato in modo intimidatorio.

L’intervento delle forze dell’ordine e le indagini

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di riportare la calma e di identificare i presunti responsabili, deferiti all’Autorità Giudiziaria. Un ruolo decisivo è stato svolto dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, che ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. La stretta collaborazione tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri ha portato all’emissione dei provvedimenti da parte del Questore, Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La misura preventiva e la tutela della sicurezza pubblica

I D.A.C.Ur. sono finalizzati a scongiurare il pericolo di reiterazione di condotte violente e a salvaguardare la sicurezza e la tranquillità della collettività. I tre destinatari non potranno accedere né stazionare nei pressi del bar teatro degli scontri per due anni. Nel comunicato si ricorda che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone indagate sarà accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.