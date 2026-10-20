Controlli dei Carabinieri nei locali di Arezzo: denunce, sequestri e sanzioni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel corso dell'ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo hanno condotto un'operazione di controllo in due esercizi commerciali del centro storico, affiancati dai militari del Nucleo Antisofisticazione Sanitaria di Firenze e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Arezzo. L'attività rientra in un più ampio piano di verifiche volte a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di somministrazione di alimenti e bevande.

Irregolarità nella formazione e nella sicurezza

I titolari dei due locali sono stati deferiti in stato di libertà per non aver adeguatamente formato i lavoratori sui rischi presenti nei luoghi di lavoro. In uno dei due casi, è stata contestata anche l'omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, circostanza che ha portato alla sospensione dell'attività fino alla nomina di tale figura professionale.

Sanzioni e sequestri

Le verifiche hanno comportato l'elevazione di ammende per quasi 6mila euro e il sequestro di circa 12 chilogrammi di prodotti alimentari. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per violazioni delle norme sul lavoro, per un totale complessivo che supera i 46mila euro. A entrambe le attività è stata infine contestata la violazione delle disposizioni che vietano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, con multe di 333,30 euro ciascuna.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso la tutela dei lavoratori e dei consumatori, con controlli mirati a prevenire rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di aggregazione.