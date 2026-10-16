Cooperazione internazionale: delegazione brasiliana in visita alle forze di polizia italiane

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Si è tenuta a Roma una visita ufficiale di una delegazione composta da 60 ufficiali della Polizia militare e civile dello stato di San Paolo, in Brasile. L'iniziativa, promossa dal Servizio relazioni internazionali dell'Ufficio per il coordinamento delle Forze di polizia, rientra nel quadro del rafforzamento strategico dei rapporti di cooperazione di polizia tra Italia e Brasile.

Formazione e scambio di esperienze

Gli ufficiali brasiliani frequentano il Corso superiore integrato di Polizia, un programma sviluppato congiuntamente dal Centro alti studi della Polizia militare dello stato di San Paolo e dall'Accademia di polizia civile. Questo corso è finalizzato alla formazione degli ufficiali superiori della Polizia militare e dei delegati di classe speciale della Polizia civile.

La delegazione è stata accolta presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, dove si sono svolti due giorni di incontri e confronti con rappresentanti di diverse articolazioni dipartimentali e dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Dipartimento amministrazione penitenziaria. Durante gli incontri, sono state illustrate l'organizzazione e i compiti istituzionali di ciascuna forza di polizia, con particolare attenzione alle proiezioni internazionali e alle attività formative.

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Approfondimenti su tematiche di sicurezza

Esperti della Direzione centrale della polizia criminale hanno presentato i compiti del Servizio di cooperazione internazionale, soffermandosi sulle 'Interpol notices' e sul Progetto I-Can. Inoltre, sono state approfondite tematiche relative allo scambio di buone prassi sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e di tipo mafioso, alla lotta al traffico di sostanze stupefacenti e agli strumenti e attività di controllo del territorio in ambito metropolitano. Questi approfondimenti sono stati possibili grazie al contributo di esperti della Dia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

Un momento di crescita e collaborazione

L'evento ha rappresentato un'importante occasione formativa per gli ufficiali brasiliani, desiderosi di approfondire il sistema di law enforcement italiano. Ha inoltre permesso di rafforzare il dialogo tra i due Paesi, consolidare i canali di collaborazione già esistenti e individuare nuove iniziative comuni nel campo della sicurezza e della cooperazione internazionale.