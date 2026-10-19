Dalla passione alle nuove sfide, Michela Giorgi racconta sé stessa attraverso una canzone

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Non basta avere una voce, bisogna avere una storia da raccontare. Michela Giorgi sceglie di partire da questa consapevolezza per presentarsi al pubblico nazionale con “Questa sono io”, il suo nuovo inedito. Attualmente in rotazione radiofonica, il brano è disponibile sulle maggiori piattaforme digitali.

Una dichiarazione d’identità, un biglietto da visita e, soprattutto, un invito a guardare oltre la superficie. Perché dietro una voce che cerca spazio nella musica italiana c’è una donna che ha costruito un percorso su più fronti. Cantante, conduttrice radiofonica e televisiva, blogger e station manager di “Radio Michelle - Amore senza fine”, emittente web nata da una sua intuizione e diventata il centro di un progetto personale dedicato alla musica e alle emozioni.

Michela Giorgi non arriva da una storia costruita in una notte. E forse è proprio questo il dettaglio più interessante del suo percorso. La passione che nasce presto, le prime esperienze davanti alle telecamere, la radio, il desiderio di interpretare canzoni e, parallelamente, quello di creare uno spazio in cui la musica possa raggiungere gli altri. Una traiettoria fatta di esperienze diverse, che oggi trova nel nuovo brano una sintesi dal significato inequivocabile: prima di proporre al pubblico di ascoltare una canzone, chiedete di conoscere la persona che la canta.

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Da Livorno ad Aosta, con la musica come bussola

Nata a Livorno e valdostana d’adozione, Michela Giorgi porta con sé una storia che comincia in Toscana, quando il canto è ancora una passione da coltivare e le prime occasioni per esibirsi arrivano attraverso le televisioni locali. Sono gli anni delle interpretazioni dedicate alle grandi voci della musica italiana. Mina, Marcella Bella, Rossana Casale: nomi che appartengono a universi interpretativi differenti, ma che hanno in comune una forte personalità vocale. Per una giovane cantante, confrontarsi con repertori di questo calibro significa misurarsi con la capacità di trasmettere emozioni, trovare una propria sensibilità e costruire, passo dopo passo, una relazione con chi ascolta.

La musica, per Michela Giorgi, non rimane confinata all’interpretazione. Assieme al canto cresce l’interesse per la comunicazione, per la conduzione e per il mondo radiofonico. Esperienze che non si escludono, ma si alimentano reciprocamente, delineando il profilo di una professionista abituata a muoversi tra linguaggi diversi. Il risultato è un’identità che non si lascia racchiudere in una sola definizione. E che proprio per questo trova in “Questa sono io” un titolo particolarmente efficace.

Pubblicata da TMP Records e distribuita da Tilt Corporate, la song vanta un gruppo creativo d’eccezione: Ciro Imperato e Maurizio Anesa, autore anche per Mina. Nel testo, parole che suggeriscono una presenza sfuggente e insieme vicina, capace di manifestarsi nelle emozioni, nei dettagli, nelle relazioni. È una scrittura che lascia spazio all’ascoltatore e alla possibilità di riconoscersi nel brano. Adesso la sfida è trasformare il racconto personale in un incontro con nuovi ascoltatori. Senza dare per scontato il risultato, senza confondere le ambizioni con i traguardi già raggiunti, ma con la determinazione di chi sceglie di mettersi in gioco e di affidare alla musica il compito di presentarla.

Perché alcune canzoni parlano d’amore, altre raccontano una storia. E poi ci sono quelle che diventano un modo per dire al mondo: guardatemi, ascoltatemi, conoscetemi. Michela Giorgi ha scelto le sue parole.

«Questa sono io». Il resto, adesso, è tutto da ascoltare.

Per ascoltare il singolo: Spotify / YouTube

Sito ufficiale di Michela Giorgi: https://www.michelagiorgi.it/

Radio Michelle - Amore senza fine: https://www.radiomichelle.net/