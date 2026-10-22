Espulso cittadino albanese irregolare a Frosinone: era ai domiciliari

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Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino albanese irregolare sul territorio italiano. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato accompagnato alla frontiera e scortato fino in Albania.

Un iter burocratico e giudiziario complesso

L'allontanamento è stato possibile grazie alla sinergia tra diverse autorità. Poiché l'uomo era agli arresti domiciliari, è stato necessario ottenere il nulla osta dal Tribunale procedente prima di procedere al rimpatrio. Una volta rilasciata l'autorizzazione penale, il provvedimento di accompagnamento forzato alla frontiera è stato convalidato dal Giudice di Pace.

Il profilo dell'uomo e i precedenti penali

Secondo l'istruttoria dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone, il cittadino albanese presentava una marcata pericolosità sociale. A suo carico risultano una condanna per violazioni in materia di sostanze stupefacenti e di immigrazione, oltre a svariati precedenti per reati di particolare gravità e allarme sociale, tra cui estorsione, furto, danneggiamento, rissa e atti persecutori. Inoltre, l'uomo aveva già ricevuto un precedente provvedimento di espulsione, al quale aveva contravvenuto rientrando illegalmente in Italia.

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Le attività di contrasto all'immigrazione clandestina

L'operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo del territorio e di contrasto all'immigrazione clandestina portate avanti dalla Polizia di Stato, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica e l'allontanamento di soggetti ritenuti destabilizzanti per l'ordine e la legalità cittadina.