EURES Italy for Employers Day 2026: decima edizione e opportunità di lavoro in Europa

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Il prossimo 24 novembre 2026, dalle 10:00 alle 16:00 CET, si terrà la decima edizione di EURES Italy for Employers Day, un evento di reclutamento interamente online promosso da EURES Italia con il supporto dei servizi pubblici per l'impiego e della Rete EURES europea. L'iniziativa, intitolata "Where quality jobs meet opportunities", rappresenta un appuntamento imperdibile per chi cerca lavoro e per le imprese in cerca di talenti.

Un ponte tra domanda e offerta di lavoro

Per i candidati, l'evento offre l'opportunità di entrare in contatto diretto con le aziende, conoscere offerte lavorative in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea, partecipare a colloqui via web e interagire con i recruiter anche attraverso l'app dedicata. In questo modo, i partecipanti possono ampliare le proprie possibilità professionali e orientarsi verso nuove sfide lavorative.

Vantaggi per le imprese

Le aziende partecipanti potranno accedere a un bacino di talenti italiani ed europei qualificati, affrontare eventuali carenze di competenze, esplorare opportunità di assunzione transregionale e transnazionale e rafforzare la propria immagine di datore di lavoro internazionale. Inoltre, avranno la possibilità di presentare la propria azienda e le posizioni aperte durante l'agenda della giornata.

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Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazione alla piattaforma dell'evento. Per supportare aziende e candidati, EURES Italia organizza una serie di incontri informativi online:

4 novembre ore 16:00 – incontro dedicato a aziende ed espositori. Per partecipare è necessario compilare il form di adesione.

– incontro dedicato a aziende ed espositori. Per partecipare è necessario compilare il form di adesione. 9 novembre ore 16:00 – seminario preparatorio in italiano per candidati e visitatori. Registrazione tramite il link dedicato.

– seminario preparatorio in italiano per candidati e visitatori. Registrazione tramite il link dedicato. 11 novembre ore 16:00 – seminario preparatorio in inglese per candidati e visitatori. Registrazione tramite il link dedicato.

Risorse e supporto

Per ulteriori informazioni e per usufruire delle risorse messe a disposizione, è possibile contattare un consulente EURES, consultare le sezioni dedicate alle aziende e ai candidati, leggere le FAQ, guardare i video tutorial e scaricare le guide per la creazione e gestione degli account. L'app dell'evento è disponibile su Google Play e App Store. Visita la pagina ufficiale di EURES Italy for Employers Day 2026 per tutti i dettagli e per registrarti.