Falsi tribunali online smascherati dalla Polizia di Bologna

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La Polizia di Stato di Bologna continua a dare battaglia alle truffe online legate alle finte aste giudiziarie. Dopo il sequestro di un sito fraudolento che si spacciava per il Tribunale di Faenza, gli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna hanno individuato e bloccato altri cinque domini web. L'operazione rientra in un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna.

Nuovi siti sequestrati: dai tribunali agli studi notarili

I nuovi siti sequestrati riguardano questa volta il Tribunale di Cesena, il Consiglio del Notariato e alcuni studi notarili. I portali, creati ad arte, riproducevano grafica e contenuti di siti istituzionali e professionali realmente esistenti, con nomi e riferimenti capaci di ingannare gli utenti e di rendere credibili le proposte pubblicate.

Le truffe consistevano nel proporre vendite immobiliari e aste giudiziarie del tutto inesistenti. Gli annunci erano corredati da documentazione dall'aspetto ufficiale, perizie tecniche, avvisi di vendita e nominativi di professionisti che, in realtà, non esistevano o erano completamente estranei ai fatti.

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L'uso dell'intelligenza artificiale per truffe più credibili

Secondo gli investigatori, dietro la creazione di questi siti potrebbe esserci l'uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa. Questa tecnologia permette di realizzare in tempi molto rapidi siti web dall'aspetto estremamente realistico, rendendo più difficile per i potenziali acquirenti riconoscere gli elementi ingannevoli e aumentando la percezione di autorevolezza delle piattaforme.

Sequestro preventivo e indagini internazionali

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, i domini sono stati sottoposti a sequestro preventivo e resi inaccessibili. Le indagini proseguono, anche a livello internazionale, per identificare i responsabili di questa rete di truffe online.

La Polizia di Stato rinnova l'invito ai cittadini a verificare sempre l'autenticità dei siti che propongono aste giudiziarie, consultando esclusivamente i canali istituzionali del Ministero della Giustizia. La prudenza è fondamentale per evitare di cadere in queste trappole digitali sempre più sofisticate.