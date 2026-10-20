Finti assicuratori online smascherati a Bolzano: come difendersi dalle truffe

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Le offerte di polizze auto a prezzi stracciati sul web continuano a mietere vittime. A Bolzano, i carabinieri della stazione di Naturno hanno denunciato quattro persone residenti in Campania per truffa in concorso: avevano messo in piedi un sistema sofisticato per raggirare automobilisti attratti da assicurazioni online dal costo incredibilmente basso.

La trappola delle polizze fantasma

L'indagine è partita dalla segnalazione di un giovane lavoratore, caduto nella rete dei finti assicuratori dopo aver visto annunci allettanti su internet. Convinto di poter risparmiare, ha versato oltre 500 euro tramite bonifico bancario per stipulare quelle che credeva essere regolari polizze. Ma dopo il pagamento, i quattro si sono resi irreperibili: i conti correnti sui quali erano stati effettuati i versamenti sono stati chiusi quasi immediatamente e nessun certificato assicurativo è mai stato emesso.

Le indagini e l'identificazione della banda

Resosi conto del raggiro, il giovane si è rivolto ai carabinieri di Naturno, che grazie a rapidi accertamenti, anche di natura telematica, sono riusciti a risalire all'identità dei presunti truffatori. Le quattro persone, tutte residenti in Campania, dovranno ora rispondere di truffa in concorso. L'episodio riaccende i riflettori sui rischi legati all'acquisto di polizze assicurative online da canali non verificati.

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Come riconoscere e evitare le truffe assicurative

Le autorità consigliano di diffidare delle offerte troppo vantaggiose e di verificare sempre l'autenticità dell'intermediario assicurativo, consultando gli albi professionali e i siti istituzionali. Prima di effettuare pagamenti, è fondamentale assicurarsi che l'agenzia o il broker siano realmente esistenti e autorizzati. La vicenda di Bolzano dimostra quanto sia importante la prudenza: dietro un annuncio accattivante può nascondersi una truffa ben architettata.