Fuga in scooter a Caserta: arrestato 18enne per droga

Un inseguimento mozzafiato si è verificato ad Aversa, in provincia di Caserta, dove un 18enne ha tentato la fuga alla vista dei carabinieri. Il giovane, a bordo di uno scooter Honda SH 350, non ha esitato ad accelerare per sottrarsi al controllo, ma la sua corsa si è conclusa bruscamente con una caduta sull'asfalto.
La dinamica dell'inseguimento
Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, tutto è iniziato in via Atellana quando il ragazzo ha incrociato una pattuglia. Invece di fermarsi, ha dato gas e si è lanciato in una fuga ad alta velocità. I carabinieri si sono immediatamente messi all'inseguimento, ma dopo poco il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra.
Soccorsi e perquisizione
Considerate le condizioni del giovane, i carabinieri hanno richiesto l'intervento del 118. I sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Aversa per le cure necessarie. Nel frattempo, la perquisizione personale e del veicolo ha rivelato un quadro ben più grave: all'interno dello scooter sono stati trovati cinque involucri di cocaina e un involucro di marijuana.
Sequestro e arresti domiciliari
Oltre alla droga, addosso al 18enne sono stati rinvenuti 735 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre il denaro sarà depositato su un libretto di deposito giudiziario. Il giovane è stato dichiarato in arresto e, dopo essere stato trattenuto in ospedale per gli accertamenti, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall'Autorità Giudiziaria su segnalazione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa.
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