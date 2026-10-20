Furto a Ripi, la Polizia Stradale blocca la banda sull'A1 e recupera la refurtiva

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Un furto in abitazione consumato in pochi minuti, una fuga lungo l'autostrada e un controllo che cambia tutto. È la sequenza che ha portato gli agenti della Polizia Stradale di Cassino a fermare tre persone ritenute responsabili di un colpo messo a segno in una villetta isolata nel territorio di Ripi, in provincia di Frosinone.

Il controllo sull'A1 e i segnali sospetti

La Peugeot 207 SW su cui viaggiavano i tre è stata intercettata lungo l'A1. All'atto del controllo, l'auto è risultata priva di assicurazione e revisione e gravata da fermi fiscali. L'atteggiamento molto nervoso degli occupanti ha spinto gli agenti ad approfondire: dalla perquisizione del veicolo sono emersi attrezzi da scasso, quattro orologi da polso e, sul sedile posteriore parzialmente ribaltato, un voluminoso armadio di ferro verde.

L'armadio blindato e il ritorno dal proprietario

Condotti negli uffici della Polizia Stradale di Cassino, i tre sono stati sottoposti all'apertura dell'armadio blindato: all'interno c'erano otto fucili da caccia e una cartucciera con diciannove cartucce. Grazie ai documenti conservati nel mobile, gli investigatori sono risaliti in pochi minuti all'identità e all'indirizzo del legittimo proprietario, residente nel Frusinate. Contattata, la vittima — ancora ignara — ha constatato che la porta d'ingresso della propria abitazione a Ripi era stata forzata e che l'armadio era stato sradicato dalla camera da letto.

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Arresti convalidati e carcere

La refurtiva recuperata è stata interamente riconsegnata al proprietario. Il Tribunale di Frosinone ha convalidato gli arresti, disponendo per tutti la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale del capoluogo ciociaro. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: gli indagati potranno far valere le proprie difese e sono da considerarsi non colpevoli sino a condanna definitiva.