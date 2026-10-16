Furto di carburante in cantiere sulla SS106: tre arresti a Belcastro

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Un intervento tempestivo dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina ha portato all'arresto di tre individui gravemente indiziati di furto aggravato di carburante ai danni di un mezzo d'opera utilizzato per i lavori della nuova SS106 nel territorio di Belcastro, in provincia di Catanzaro. La segnalazione di movimenti sospetti all'interno del cantiere ha permesso ai militari di intervenire immediatamente, sventando il furto e recuperando la refurtiva.

La dinamica dell'intervento

Secondo quanto ricostruito, i tre si erano introdotti nell'area del cantiere con l'intenzione di sottrarre il gasolio dal serbatoio di un mezzo d'opera. I carabinieri, giunti sul posto grazie a una segnalazione, hanno bloccato i malviventi prima che potessero allontanarsi. Il carburante recuperato è stato restituito all'avente diritto.

Conseguenze legali

I tre fermati sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di furto aggravato in concorso. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli intensificati sul territorio per contrastare i reati predatori, in particolare nei cantieri e nelle aree industriali.

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Un fenomeno in crescita

I furti di carburante ai danni di mezzi d'opera e veicoli commerciali sono in aumento, complice l'aumento dei prezzi dei combustibili. Le forze dell'ordine raccomandano di segnalare tempestivamente movimenti sospetti e di adottare misure di sicurezza aggiuntive, come sistemi di videosorveglianza e dispositivi anti-sifonaggio.

L'importanza della collaborazione

L'episodio dimostra ancora una volta l'efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. La pronta segnalazione ha consentito di intervenire in flagranza, evitando che il furto andasse a buon fine e assicurando i responsabili alla giustizia.