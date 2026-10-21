Giulianova, blitz antidroga dei Carabinieri: arresti per spaccio

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Un'importante operazione antidroga è stata condotta oggi a Giulianova, in provincia di Teramo, dai Carabinieri. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di diverse persone ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina, in concorso.

L'operazione ha visto la collaborazione di numerosi reparti specializzati: il Nucleo cinofili di Chieti, il 5° Nucleo carabinieri elicotteri di Pescara, lo Squadrone eliportato cacciatori Puglia, le Squadre operative di supporto del 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna e le Squadre di intervento operativo dell'8° Reggimento Carabinieri Lazio. Un dispiegamento di forze notevole per garantire la sicurezza durante le fasi concitate dell'arresto.

Indagini coordinate dalla Procura di Teramo

Il provvedimento scaturisce da un'attività investigativa svolta dall'aliquota operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Giulianova su un gruppo dedito all'attività di spaccio nella zona di Rocca di Giulianova. Le indagini sono state coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, che ha offerto le risultanze investigative al Gip del Tribunale di Teramo per l'emissione delle ordinanze.

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Contesto e rilevanza dell'operazione

L'operazione rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel territorio, che vede impegnati i Carabinieri in prima linea. La zona di Rocca di Giulianova era da tempo sotto osservazione per la presenza di un'attività di spaccio ben strutturata, che ora rischia di essere smantellata grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e collegamenti con altre piazze di spaccio.