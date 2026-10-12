Israele, ordigno a grappolo esplode durante gita scolastica: morto un ragazzo, 24 feriti

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Un drammatico incidente ha scosso il nord di Israele, dove un'escursione scolastica si è trasformata in una tragedia. Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, l'ordigno esploso nella foresta dei monti Naftali era una submunizione a grappolo di tipo BRB1, lanciata da un razzo di Hezbollah. L'episodio riporta l'attenzione sul pericolo rappresentato dagli ordigni inesplosi nelle aree di confine.

La dinamica dell'esplosione

Stando alla ricostruzione fornita dalle forze di difesa israeliane, uno degli studenti avrebbe raccolto l'ordigno, scambiandolo probabilmente per un oggetto innocuo. L'esplosione è avvenuta mentre il giovane tentava di riporlo nello zaino. Il bilancio è devastante: un adolescente ha perso la vita e altre 24 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona.

Le accuse a Hezbollah e il contesto

L'esercito israeliano ha attribuito la responsabilità del lancio del razzo a Hezbollah, il gruppo militante sciita libanese. La foresta dei monti Naftali, situata vicino al confine con il Libano, è stata teatro di scontri e lanci di razzi negli ultimi mesi. Le submunizioni a grappolo, come la BRB1, sono particolarmente insidiose perché possono rimanere inesplose per lungo tempo e rappresentano una minaccia per i civili, soprattutto per i più giovani. Organizzazioni internazionali hanno più volte denunciato l'uso di queste armi, vietate dalla Convenzione sulle munizioni a grappolo, firmata da oltre 100 Paesi ma non da Israele e Libano.

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La comunitàlocale sotto shock

L'episodio ha gettato nel lutto la comunità locale, che già convive con la tensione alle frontiere settentrionali. Le scuole hanno sospeso le attività all'aperto e le autorità hanno invitato la popolazione a segnalare immediatamente qualsiasi oggetto sospetto. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza dei civili nelle aree di conflitto e sull'urgenza di bonificare i territori da ordigni inesplosi.