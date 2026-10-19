Italia e Kenya rafforzano la cooperazione per la formazione delle forze di polizia

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Una delegazione keniota, guidata dall'inspector general del National police service (Nps) del Kenya, Douglas Kanja Kirocho, ha incontrato il vice capo della Polizia Raffaele Grassi e il questore di Roma Roberto Massucci. L'incontro, avvenuto nell'ambito di una visita istituzionale, mira a intensificare la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza tra Italia e Kenya, definendo iniziative concrete per rafforzare le capacità organizzative e operative del Kenya Nps.

Un focus sulle attività della Questura di Roma

La visita ha incluso un approfondimento sulle attività della sala operativa della Questura di Roma, consentendo alla delegazione di conoscere da vicino le modalità di coordinamento e gestione degli interventi sul territorio e l'organizzazione dei servizi di sicurezza in un contesto metropolitano complesso. La delegazione keniota ha espresso le proprie esigenze formative, con particolare riferimento alla gestione dell'ordine pubblico e dei grandi eventi, alla sicurezza urbana e alla protezione delle infrastrutture critiche. La Polizia di Stato ha manifestato pieno sostegno, confermando la disponibilità a condividere competenze ed esperienze maturate nei diversi settori di specializzazione.

Priorità formative per le elezioni e la Coppa d'Africa

Particolare rilievo è stato attribuito alla formazione per la gestione dell'ordine pubblico e dei grandi eventi, individuata dalla delegazione come una priorità in vista delle elezioni generali previste in Kenya per il prossimo agosto e della Coppa d'Africa che si terrà a giugno e luglio del 2027. Tra gli ulteriori ambiti di interesse figurano la sicurezza urbana e la protezione delle infrastrutture critiche, con specifica attenzione alle esigenze della neoistituita Nairobi metropolitan police unit, destinata a operare nella vastissima e complessa area metropolitana della capitale keniota.

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Collaborazione nel contrasto al terrorismo e alla criminalità transnazionale

Il confronto ha evidenziato possibili ambiti di collaborazione operativa nel contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata transnazionale e alle altre minacce alla sicurezza. La delegazione keniota ha inoltre riconosciuto la competenza della Polizia di Stato italiana in materia di cybersicurezza, criminalità organizzata e polizia di sicurezza, manifestando interesse per la condivisione di competenze, esperienze e buone pratiche.

Formazione e scambi istituzionali

La cooperazione potrà inoltre svilupparsi attraverso iniziative di formazione e addestramento professionale, scambi istituzionali e ulteriori occasioni di confronto tra esperti della Polizia di Stato e specialisti del Kenya Nps nelle aree di interesse. La visita conferma il valore strategico del dialogo istituzionale e della cooperazione internazionale, quale strumento per consolidare i rapporti tra Italia e Kenya e promuovere la condivisione di competenze specialistiche, in un quadro di collaborazione volto ad affrontare le sfide comuni in materia di sicurezza.