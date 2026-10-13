La Calabria al TTG Travel Experience 2026: numeri in crescita e nuove esperienze di viaggio

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La Calabria si prepara a essere protagonista al TTG Travel Experience 2026, in programma al Rimini Expo Centre dal 14 al 16 ottobre. La partecipazione regionale arriva sulla scia di risultati che confermano una crescita costante dell'attrattività turistica e con un programma che punta sull'incontro con i mercati, sulle nuove esperienze di viaggio e su un racconto rinnovato del territorio.

Un tema che invita a esistere

Il tema scelto quest'anno dal TTG, EXIST, invita a dare valore alla propria identità e a costruire relazioni capaci di lasciare il segno. Un messaggio che la Regione interpreta consolidando il lavoro avviato con tour operator, Comuni, consorzi, associazioni e imprese. La presenza a Rimini si inserisce nella linea tracciata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha puntato sul potenziamento degli aeroporti, sui grandi eventi e su una nuova immagine della Calabria come destinazione autonoma e competitiva.

I numeri del 2026

I dati parlano chiaro: i passeggeri negli aeroporti calabresi crescono dell'11,6%, con oltre 343 mila passeggeri in più. Il portale Calabria Straordinaria punta a superare i 6 milioni di visite, con una componente internazionale stimata al 69%. La regione è terza in Italia e prima nel Mezzogiorno per velocità di riduzione della stagionalità, e la spesa turistica attiva sul territorio un giro d'affari stimato in 3,1 miliardi di euro, con circa 1,5 miliardi di valore aggiunto, pari al 3,7% del PIL regionale.

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Le dichiarazioni dell'assessore Calabrese

«Il tema del TTG 2026, EXIST, lancia un messaggio chiaro: esistere significa dare valore alla propria identità, creare esperienze autentiche e lasciare un segno. E la Calabria oggi esiste, con una consapevolezza nuova: non siamo più alle fiere soltanto per farci conoscere, ma per consolidare relazioni, confrontarci da protagonisti con i mercati e continuare a proporre una regione ricca di esperienze, bellezza e opportunità», dichiara l'assessore regionale al Turismo, Lavoro e sviluppo economico Giovanni Calabrese. «La Calabria ha oggi una credibilità diversa rispetto al passato. Dobbiamo continuare a investire, rafforzare le competenze e creare le condizioni perché la crescita turistica produca lavoro stabile, professionalità qualificate e prospettive durature. Il turismo può essere una grande opportunità per i nostri giovani, ma dobbiamo fare in modo che possano costruire qui il proprio futuro. Al TTG portiamo questa consapevolezza e la volontà di continuare a crescere insieme».

Lo spazio espositivo e gli appuntamenti

Lo spazio regionale ospiterà circa 40 tour operator insieme a Comuni, consorzi e associazioni, per favorire l'incontro tra domanda e offerta e promuovere prodotti turistici sempre più diversificati. Tra gli appuntamenti più attesi in programma all'Italy Arena, il panel «Calabria, il viaggio è esserci». Al centro dell'incontro, la Ciclovia dei Parchi: 545 km di autentica meraviglia che hanno conquistato il popolo delle due ruote, fino a Jovanotti. Un momento dedicato alle nuove forme di racconto e valorizzazione del territorio perché le nuove frontiere del turismo si esplorano in bicicletta e la Calabria diventa protagonista, la Ciclovia dei Parchi richiama appassionati e grandi sportivi, conquistando anche Jovanotti. Un viaggio che racconta un territorio attraverso il piacere di pedalare e il tempo di fermarsi a scoprirlo.

All'incontro prenderanno parte l'assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, il direttore generale del Dipartimento Turismo Roberto Cosentino, il direttore della Calabria Film Commission Giampaolo Calabrese, il ciclista Paolo Bettini, l'attrice Marianella Bargilli e il regista Giacomo Triglia.

La nuova narrazione sui media

La nuova narrazione della Calabria sarà su Radio2 Music Room, il programma di approfondimento musicale di Rai Radio 2, condotto da Manila Nazzaro e Julian Borghesan. Dal 14 al 16 ottobre, il programma sarà in diretta dalle 13.45 alle 15.30 dal Glass allestito al TTG Travel Experience di Rimini, con finestre e contenuti dedicati disponibili anche su RaiPlay Sound. L'iniziativa rientra nelle attività previste dalla Convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, finalizzate a valorizzare e promuovere il territorio.

La Calabria sarà protagonista anche su «La volta buona», il programma televisivo in onda su Rai 1, condotto da Caterina Balivo, con uno spazio dedicato alla nostra Regione.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Calabria o del TTG Travel Experience.